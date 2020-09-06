«الاستثمار المباشر» وافقت على تأسيس «روش للأدوية»

مال وأعمال

وافقت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر على تأسيس شركة «روش للاتجار في الادوية والمعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية» برأسمال 1?8 مليون دينار.

ومثل شركة بايوفارم ايه جي السويسرية في العقد د. فاسيليوس باكو جياليس اليوناني الجنسية وفقاً للكتاب المصدق عليه من جميع الجهات المختصة بما فيها وزارة الخارجية والذي سينوب عنه في التوقيع احمد لبيب الديب مصري الجنسية وذلك لتأسيس شركة - شخص واحد وفقا لما نصت عليه احكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ولاحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت.

وتتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتمارس عملها في انشاء فروع ووكالات للشركة داخل الكويت وخارجها ويعتبر هذا المركز هو الموطن القانوني الذي يعتد به في توجيه المراسلات والاعلانات القضائية الى الشركة.

وتعمل الشركة في انشاء وإدارة المستشفيات والمختبرات الطبية والاتجار في الأدوية والمعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية وصيانة الأجهزة والمعدات الطبية والقيام بالبحث والتطوير في مجال العلوم الطبية.

