تجديد ترخيص الاستثمار لصندوق المركز للعقار الخليجي

مال وأعمال

وافقت هيئة أسواق المال على تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز للعقار الخليجي لمدة 3 أعوام قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة اعتباراً من تاريخ 23 أكتوبر المقبل. وقد وافقت الهيئة على التجديد بعد الاطلاع على قانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز للعقار الخليجي رقم (0044/2014/lcis) الصادرة بتاريخ 23/10/2017 وبناء على طلب شركة المركز المالي الكويتي لتجديد ترخيص صندوق المركز للعقار الخليجي وبناء على القرار رقم 149 لسنة 2018 بشأن تعديلات صلاحيات الاعتماد النهائي لاجراءات عمل قطاع الاشراف الصادر بتاريخ 25/11/2018.