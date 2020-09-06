الصقر: آفاق واعدة تنتظر بورصة الكويت بعد ترقيتها

مال وأعمال

زار وفد من الادارة التنفيذية لبنك الكويت الوطني بقيادة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني- الكويت صلاح الفليج ومدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية محمد العثمان يرافقهم الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت محمد العصيمي فرع البنك الجديد في مبنى البورصة، والذي انضم أخيراً الى شبكة فروع الوطني التي تعد الأكبر والأكثر انتشاراً على مستوى الكويت.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر: «نحن سعداء بافتتاح أحدث فروعنا في مبني بورصة الكويت الأمر الذي يعكس ثقة البنك بالآفاق الواعدة التي تنتظر البورصة خاصة بعد ترقيتها الى سوق ناشئ والذي يعد علامة بارزة وثمرة اصلاحات تنظيمية وادارية تم تطبيقها خلال السنوات الأخيرة وهو ما يسهم في تعزيز مكانة الكويت الاقتصادية على الصعيد العالمي».

وأشار الصقر أن الوطني يسعى الى حصول عملائه على أقصى استفادة ممكنة من خلال استراتيجيته التي تهدف الى التكامل بين شبكة الفروع المنتشرة في جميع أنحاء الكويت وبين الخدمات الرقمية المتطورة التي يقدمها البنك وذلك ضمن مسار التحول الرقمي الأمر الذي يفسح المجال أمام توفير مجموعة أوسع من الخدمات والمنتجات للعملاء.

وأكد الصقر أن بنك الكويت الوطني يواصل الحفاظ على حصة ومكانة مهيمنة تمتد لكل قطاعات الأعمال المصرفية الأساسية في السوق المحلي وهو ما تعكسه الثقة الكبيرة التي يوليها عملائنا لكل ما نقدمه لهم من خدمات ومنتجات.

من جانبه علق الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت محمد العصيمي على مناسبة الافتتاح قائلاً: «يسعدني أن أشارك الادارة التنفيذية لبنك الكويت الوطني افتتاح فرع البنك في مبنى بورصة الكويت، ونثمن الدور الفعال لبنك الكويت الوطني في نهضه الاقتصاد الكويتي وسوق المال، متمنيا للقطاع المصرفي الكويتي عموماً، ولبنك الكويت الوطني خصوصا المزيد من التقدم والازدهار».

هذا ويلتزم بنك الكويت الوطني بتطبيق ارشادات السلامة من قياس درجة حرارة العملاء قبل الدخول الى الفروع وارتداء الكمامات والقفازات الطبية، اضافةً الى تطبيق كل قواعد التباعد الاجتماعي، حرصاً منه على سلامة العملاء والموظفين.

الجدير بالذكر أن بنك الكويت الوطني يواصل تعزيز موقعه الريادي في السوق المصرفية من خلال شبكته المصرفية المحلية الأكبر على مستوى الكويت، حيث يمتد انتشار مجموعة بنك الكويت الوطني من خلال 68 فرعاً على مستوى الكويت منها فروع مخصصة لتقديم هذه الخدمات لتلبية احتياجات العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالاضافة الى شبكة واسعة تتخطى 14,000 من أجهزة نقاط البيع منهم أكثر من 12,300 جهاز بتقنية الدفع قريب المدى، وهو الأكبر على مستوى الكويت. كما يتميز بنك الكويت الوطني بأكبر شبكة من أجهزة السحب الآلي المملوكة للبنك على مستوى الكويت، بأكثر من 330 من أجهزة السحب الآلي من ضمنها أكثر من 100 من أجهزة الايداع النقدي.

