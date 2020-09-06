«الأهلي المتحد» حصد جائزة «أفضل حماية أمن للمعلومات»

مال وأعمال

حصد البنك الأهلي المتحد أخيراً جائزة «أفضل بنك في حماية أمن المعلومات وادارة عمليات الاحتيال فى الكويت لعام 2020»، وذلك من مجلة جلوبل فاينانس العالمية المرموقة.

وقد تم اختيار البنك للحصول على هذه الجائزة من بين المشاركات التي تم تقييمها من قبل لجنة من المحكمين ذوي المستوى العالمي قبل أن تتم مراجعتها من قبل «انفوسيس» الشركة العالمية الرائدة في مجال الاستشارات وتكنوجيا المعلومات وبعد ذلك يكون الاختيار النهائي من قبل محرري «جلوبال فايننس». علما بأنه لا يتم النظرفي منح الجوائز الا للبنوك التي تقدمت للمسابقة.

استندت مجلة جلوبل فاينانس فى اختيارها للبنك الأهلي المتحد لينال هذه الجائزة على عدة معايير يأتي فى مقدمتها حرص البنك على وضع استراتيجية متينة وسباقة لنظام وأمن الشبكات وحمايتها، ومتابعته الدؤوبة للتصدي لعمليات الاحتيال والاتصالات ذات الطابع الاحتيالي، فضلا عن ما يمتلكه البنك من سجل حافل فى حماية معلومات واتصالات العملاء والموظفين، ونجاح البنك فى الاستفادة بشكل ملموس من مبادرته الرقمية، ودعم الآليات اللازمة لتطبيق المسؤولية متعددة المستويات، وتشفير وتصنيف البيانات طبقا لقيمة وحجم المعاملات.

وتقدمت جهاد الحميضي الرئيس التنفيذي بالوكالة بالبنك الأهلي المتحد بالتهنئة لفريق العمل الذي ساهم في تحقيق هذا النجاح، مؤكدة أن الحصول على هذه الجائزة، انما يعد مؤشرا واضحا على نجاحنا في تطبيق أفضل المبادرات الأمنية للمعلومات وأفضل ادارة للاحتيال بفضل ما نملكه من برامج متطورة، وفريق عمل محترف.

وأوضحت الحميضي أن البنك يضع مجال الأمن السيبراني وحلوله المختلفة على رأس أولوياته ويقوم بالاستثمار فيه بشكل مركز، لما لهذا الجانب من أولوية قصوى في دعم مختلف قنوات العمليات المصرفية.

وأفاد المدير التنفيذي لدعم أنظمة المعلومات والشبكات فى البنك الأهلي المتحد علي العود ان الاهتمام بحماية أمن المعلومات وادارة عمليات الاحتيال والحفاظ على بيانات جميع عملائنا وأمن معاملاتنا وفق أعلى المعايير يعد ضرورة ملحة يجب مواكبتها بشكل مستمر، للاستفادة من التقدم المتواصل في هذا المجال لاكتشاف وردع محاولات الاحتيال والجرائم الالكترونية، التي تزداد خطرا واستهدافاً للقطاع المصرفي .

وأكد العود على التزام البنك الأهلي المتحد بتقييم وادارة المخاطر الأمنية وادارة البيانات بما ينعكس على الحفاظ على ثقة عملائه والحفاظ على مكانته المتميزة.

وقال مدير أول أمن نظم المعلومات بالبنك الأهلي المتحد خالد شيخ: ان تزويد عملائنا بتجربة مصرفية آمنة قادرة على مواجهة التهديدات الالكترونية يعد هدفا رئيسيا لنا. ومع استمرار البنك في توسيع نطاق تواجده الرقمي، تزداد المخاطر المرتبطة بالأعمال الرقمية من حيث حجمها وتعقيدها، ولهذا فان استمرارنا في تطويرخطوط الدفاع الالكترونية المتقدمة لحماية أمن أنظمتنا وبالتالي ضمان تمتع عملائنا بتجربة مصرفية آمنة أصبح أكثر أهمية فى الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى.

