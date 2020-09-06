«الخليج»: عروض متعددة ومزايا لـ «حساب الراتب»

مال وأعمال

أعلن بنك الخليج عن مجموعة من العروض المقدمة لعملاء حساب الراتب من الكويتيين العاملين في مختلف قطاعات الدولة. وينفرد بنك الخليج بتصميم عروض خاصة للعملاء حسب احتياجهم، اضافة الى عرض خاص للعاملين في الصفوف الأولى في مواجهة فيروس كورونا منذ انتشاره في الكويت في فبراير هذا العام. وقال نائب المدير العام للمجموعة المصرفية للأفراد في بنك الخليج، محمد القطان: «حساب الراتب هو أحد أهم الحسابات في بنك الخليج، والذي يقدم مجموعة من العروض والمميزات لفئات مختلفة من العاملين في قطاعات الدولة المتعددة. وادراكًا منا لدور الموظفين المخلصين العاملين في الصفوف الأولى في مواجهة فيروس كورونا، أطلقنا مؤخرًا عرضًا خاصًا تكريمًا لهم على جهودهم، يختارون من خلاله هدية نقدية أو قرض بدون فائدة، أو قرض سيارة، عند تحويل رواتبهم الى بنك الخليج، اضافة الى مميزات أخرى، بما فيها دخول السحوبات الشهرية على 12 ضعف الراتب والسحب السنوي على 100 ضعف الراتب والمتاحة لجميع عملاء حساب الراتب.

صمم بنك الخليج أخيراً عرضاً خاصاً للموظفين الكويتيين العاملين في الصفوف الأولى الراغبين بتحويل رواتبهم الى بنك الخليج، حيث يحصلون على مجموعة من المميزات التي تبدأ فور اتمام عملية تحويل الراتب، ومنها هدية نقدية لغاية 500 دينار، أو قرض بدون فوائد لغاية 10,000 دينار، أو عرض من الوكالات المعتمدة لقرض سيارة.

