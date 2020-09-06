«الأهلي» أطلق حملته الترويجية لموسم الصيف

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي عن طرح حملته الترويجية لموسم الصيف والتي ستتيح الفرصة لامكانية فوز 02 عميلا من عملاء البنك الأهلي الكويتي المحظوظين بمبلغ 500 دك نقداَ لكل منهم، حيث يتم اختيار 20 فائز من خلال السحوبات التي ستجرى على مدار شهرين، وذلك ابتداءً من 1 سبتمبر وحتى 31 اكتوبر 2020. وسوف يتأهل عملاء البنك الحاليين والعملاء الجدد للمشاركة في السحب الشهري في حال اجراء معاملات شراء لايقل مجموعها عن 250 دك شهريا باستخدام احدى بطاقات الأهلي المصرفية التالية:

بطاقات ائتمان البنك الأهلي الكويتي – المستخدمة في معاملات نقاط البيع والمعاملات الالكترونية والسحب النقدي.

بطاقات البنك الأهلي الكويتي – المسبقة الدفع المستخدمة في معاملات نقاط البيع والمعاملات الالكترونية فقط ولا تشمل السحب النقدي.

سيتم تجميع نقاط المشتريات الخاصة بالعملاء، وكلما زادت نفقات العملاء كلما زادت فرصتهم في الربح. كما يستطيع العملاء الحصول على نقطة واحدة تؤهلهم لدخول السحب لكل 10 دنانير ينفقونها من خلال معاملات نقاط البيع والمعاملات الالكترونية والسحب النقدي للبطاقات الائتمانية،أوبطاقات البنك الأهلي الكويتي مسبقة الدفع المستخدمة في معاملات نقاط البيع والمعاملات الالكترونية فقط ولا تشمل السحب النقدي.

تجدر الاشارة الى أن البنك الأهلي الكويتي يسعى من خلال هذه الحملة الى توفير أفضل العروض الصيفية للعملاء.

