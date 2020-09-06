«بوبيان كابيتال» طرحت حزمة حلول متميزة للاستثمار بالصكوك الإسلامية

مال وأعمال

أعلنت شركة بوبيان كابيتال للاستثمار (الذراع الاستثماري لبنك بوبيان) عن اطلاق مجموعة جديدة من المنتجات والخدمات الاستثمارية المتنوعة وذلك في اطار سعيها الدائم لمواكبة التطورات وتقديم حلول مختلفة تهم عملاء بوبيان وتمكنهم من الحصول على تجربة شاملة ومتكاملة للاستثمار.

وقالت مدير تنفيذي أول في ادارة الأصول والتداول بشركة بوبيان كابيتال بدرية الحميضي «اطلقنا مؤخراً مجموعة من الحلول الاستثمارية الخاصة بالصكوك الاسلامية والتي تخدم الكثير من المستثمرين بدخول اسواق الصكوك لتنويع استثماراتهم».

وأوضحت الحميضي ان هذه الحلول تأتي في اطار خطط التوسع والتطور والتنوع في خدمات الشركة والتي تسعى من خلالها الى تلبية مختلف متطلبات العملاء واحتياجاتهم الاستثمارية، ومن أبرز هذه الحلول الاستثمارية صندوق الصكوك الاسلامية العالمي وخدمة تداول الصكوك عبر حسابات التداول. ومن جانبه أعلن مساعد مدير اول ادارة الأصول والتداول علي آتش «ان الصندوق يهدف الى تحقيق ايرادات ايجابية على المدى الطويل بمستوى مخاطر متوازن وذلك عن طريق الاستثمار في محفظة متنوعة من الصكوك ذات تصنيف ائتماني عالي وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية». وأوضح «ان استيراتيجية الصندوق تقوم على أساس الاستثمار في الصكوك المحلية والخليجية والصكوك العالمية المقومة بالدولار الأمريكي أو أي عملة أخرى حسبما يراه مدير الصندوق مناسباً». من جانب آخر أعلن محلل أول ادارة الأصول والتداول سليمان العنزي عن اطلاق خدمة امكانية شراء الصكوك المحلية والاقليمية والعالمية عبر حساب التداول وهي خدمة تعد الأولى من نوعها على مستوى الكويت لتنضم بذلك الى قائمة خدمات التداول المتميزة بأحدث التقنيات المبتكرة التي اطلقتها الشركة مؤخراً بالسوق الكويتي. وأكد العنزي «الآن اصبح بامكان عميل بوبيان للتداول ان يتداول مختلف الصكوك المتوفرة في سوق أداوت الدخل الثابت المحلي والاقليمي والعالمي بكل سلاسة وسهولة من خلال التواصل مع غرفة التداول وذلك في اطار اهتمامنا الدائم بالبحث عن حلول رقمية تخدم تطلعات عملائنا».

