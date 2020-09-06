«الشال»: 44.4 % ارتفاعاً في سيولة البورصة خلال أغسطس

مال وأعمال

قال تقرير متخصص إن أداء شهر أغسطس كان موجباً مقارنة بأداء شهر يوليو، حيث ارتفعت القيمة المتداولة أي سيولة البورصة مع أداء إيجابي للمؤشرات. حيث ارتفع مؤشر السوق الأول بنحـو 8.1%، مؤشـر السـوق الرئيسـي بنحـو 2.4%، وارتفع كذلك مؤشـر السوق العام بنحو 6.6% ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 6.8%.

وارتفعت سيولة البورصة في شهر أغسطس مقارنة بسيولة شهر يوليو، حيث بلغت السيولة نحو 690.8 مليون دينار مرتفعة من مستوى 528.7 مليون دينار لسيولة شهر يوليو. وارتفع معدل قيمة التداول اليومي لشهر أغسطس إلى نحو 36.4 مليون دينار ، أي بارتفاع بنحو 44.4% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر يوليو حين بلغ 25.2 مليون دينار .

وأضاف التقرير الصادر عن شركة الشال للاستشارات الاقتصادية أن حجم سيولة البورصة في الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي (أي في 157 يوم عمل) بلغ نحو 5.436 مليارات دينار، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 34.6 مليون دينار كويتي، مرتفعاً بنحو 5.5% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2019 البالغ نحو 32.8 مليون دينار ، ومرتفعاً أيضاً بنحو 9% إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2019 البالغ نحو 31.8 مليون دينار .

وأشار التقرير أنه لازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 0.7% فقــط مــن تلــك السيولــة، ضمنهــا 50 شركـة حظيـت بنحو 0.1% فقط من تلك السيولة، و7 شركات من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 2.9% من قيمة الشركات المدرجة على نحو 6.4% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة وإن خفتت حدة ذلك الانحياز.

