البحرين سمحت بدخول فئات جديدة.. أبرزهم الخليجيون

مال وأعمال

أعلنت سلطات مطار البحرين عن سماح المملكة بدخول عدد من الفئات أبرزهم الخليجيون وحاملو التأشيرات الإلكترونية بشكل فوري. وقالت سلطات المطار في بيان على موقعها الإلكتروني، إنه تم تحديث متطلبات الدخول للمملكة. وبينت، أنه سيقتصر دخول المملكة على المواطنين البحرينيين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة والركاب المؤهلين للحصول على تأشيرة الوصول. وتابعت: «أو الركاب الذين يحملون تأشيرة إلكترونية صالحة أو دبلوماسيين أو عسكريين أو طاقم شركة طيران أو حاملي جوازات سفر رسمية أو خدمية أو جوازات سفر للأمم المتحدة». وألمحت، إلى أنه تتم إعادة إصدار التأشيرات عند الوصول للمواطنين من الجنسيات المؤهلة للحصول عليها، وأنه لتحديد الأهلية ، يمكن زيارة الموقع evisa.gov.bh. وأكدت ضروة أن يخضع جميع الركاب لاختبار «PCR» على نفقتهم الخاصة عند الوصول، وأنه يجب أن يظل الوافدون في عزلة ذاتية حتى تظهر نتيجة اختبار «PCR». وأفادت، أنه يجب على أي مسافر يقيم في البحرين لمدة عشرة 10 أيام أو أكثر إعادة اختبار PCR في اليوم العاشر بعد وصولهم إلى المملكة.

