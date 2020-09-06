العريان محذراً: الأسهم الأميركية قد تنخفض 10 %

مال وأعمال

حذر المستشار الاقتصادي لشركة «أليانز» محمد العريان من حدوث حركة تصحيح في سوق الأسهم الأميركية في حالة حدوث تحول في موقف المستثمرين، وفقاً لتصريحات لشبكة «سي إن بي سي».

وتوقع «العريان» تراجع سوق الأسهم بنحو 10% إضافية بسهولة إذ تحولت عقلية المستثمر من الاهتمام بالعوامل الفنية إلى الأساسية.

وأوضح العريان أن السوق ليس منفصلاً فقط عن الاقتصاد الأميركي إنما عن سندات الخزانة والأسواق مرتفعة العائد عند مستوياتها الراهنة، مشيراً إلى أنه بعد مكاسب استمرت 5 أشهر على التوالي في سوق الأسهم الأميركية وتسجيل أقوى أداء لشهر أغسطس منذ عقود، فإن الوقت قد حان لارتداد السوق.

ومن ناحية اخرى، أنهت مؤشرات الأسهم الأميركية التعاملات على هبوط، بعد تقلبات ملحوظة بفعل تراجع أسهم قطاع التكنولوجيا لليوم الثاني.

ونجحت «وول ستريت» في تقليص الخسائر الحادة المسجلة خلال الجلسة، لكنها فشلت في الإغلاق في المنطقة الخضراء لتسجل خسائر أسبوعية بفعل هبوط قطاع التكنولوجيا.

وفشل تقرير الوظائف الشهري الذي جاء أفضل من توقعات المحللين في دفع مؤشرات الأسهم إلى أعلى، بفعل هبوط أسهم «فيسبوك» و«أمازون» و«ألفابت» بأكثر من 2% لكل منهما.

