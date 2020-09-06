أمل الصباح: 15 مليون دينار خسائر «التدريب» في 6 أشهر

مال وأعمال

كشفت رئيس اتحاد شركات التدريب والاستشارات الكويتية، الشيخة أمل الصباح عن تراكم حجم الخسائر التي تكبدتها شركات القطاع نتيجة لتعطل نشاطها بسبب اجراءات جائحة كورونا، لقرابة نصف عام متوقعة أن شركات التدريب والاستشارات تعرضت لخسائر فادحة بسبب توقف التدريب بشكل تام سواء على المستوى الحكومي والنفطي أو القطاع الخاص بناء على تعليمات الدولة في ايقاف كل اشكال التدريب حسب تعميم ديوان الخدمة المدنية.

وتوقعت الحمود أن تصل الخسائر المبدئية لنحو 15 مليون دينار من شأنها وأن تؤثر بشكل سلبي في استمرار اجراءات توقف وتعطل نشاط هذا القطاع الحيوي والمهم مشيرة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس أن شركات التدريب والاستشارات تمثل العمود الفقري لتحسين الاداء وتنمية المهارات والقدرات في القطاعين الأهلي والحكومي ورفع كفاءة العمل لافتة الي أن اتحاد شركات التدريب والاستشارات يضم تحت مظلتة 450 شركة محلية جميعها أصبح مهدداً بالانهيار في ضوء ما اتخذ من اجراءات نتج عنها توقف القطاع.

وقالت الحمود إن «التدريب» أحد القطاعات المهمة التي بني على مدى عشرات السنين الماضية وهو يشكل أحد اهم أعمدة بناء الإنسان الكويتي والتي وضعت الدولة ومن خلال وزاراتها مؤسساتها المختلفة وقطاعات الدولة النفطية والمصرفية والخاصة، لذا أصبح القطاع رهن القرارات الايجابية وليس العكس مؤكدة أن الكثير من خطط التدريب المحلي والخارجي تنفذ ضمن خطط سنويه لزيادة كفاءة موظفين الدولة في شتى التخصصات بالتعاون مع شركات التدريب المتخصصة العلمية والادارية والمالية والنفطية وغيرها وعليه وجب حماية هذا القطاع من الافلاس.

وذكرت أن اتحاد شركات ومعاهد التدريب والاستشارات ومؤسسة البترول يعملان جنبا الى جنب في تحقيق المصلحة العامة والمحافظة على المال العام وتلافي المخالفات والسلبيات وذلك لتحقيق استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية 2040 لذلك وجهنا لهم رسالة بعدم جدوى برامج التدريب الاونلاين نتيجة لانخفاض العائد التدريبي لها وضعف قياس معايير الجودة التي يحتاجها هذا القطاع الحيوي في تدريب موظفينه بشكل مهني وفني محترف ودقيق يتطلب قيام ورش عمل وتمارين عملية مكثفة ومشاريع تدريب مهنية لتلبية احتياجات موظفي قطاع النفط من التدريب والتطوير والتنمية الحقيقية لمهاراتهم.

انهيار وشيك.

ومن جانبها افادت عضو مجلس الادارة ومؤسس الاتحاد والمتحدث الرسمي، د. سارة المنصور أن شركات التدريب ستتعرض للانهيار وقد تدخل في مرحلة الافلاس بسبب القرارات التي ستتخذ لخفض ميزانيات الوزرارات والهيئات الحكومية في الميزانية الجديدة، ما سينعكس بصورة كارثية على هذا الشركات التي تعتمد في نشاطها على التعاقدات الحكومية والنفطية داعية الى ضرورة اعادة النظر في تلك القرارات التي من المؤكد وأن تحكم علي مستقبل شركات التدريب بالدمار المحقق فيما ستنعكس آثار توقف التدريب على تدني المهارات والاداء في مؤسسات الدولة وقطاع الشركات النفطية، حيث لا يمكن الاستغناء عن التدريب الميداني والفني بطريق المحاكاة والتفاعل وبعكس التدريب الالكتروني الذي لا يحقق الجدوى الفعلية.

وقالت المنصور: طالب الاتحاد، مؤسسة البترول وشركاتها التابعة بضرورة اعطاء الأولوية والأفضلية للشركات الكويتية المؤهلة من قبل القطاع النفطي في مجال التدريب ووقف عملية استيلاء الشركات الأجنبية على ميزانية التدريب في القطاع النفطي مبينة أن الشركات الأجنبية استحوذت من ميزانية التدريب بالقطاع النفطي ما بين 60 % الى 90 % في حين أن الطبيعي يتطلب عدم تجاوزها حدود 5 % وتنحصر على البرامج الفنية المتخصصة المطلوب لها شهادات معتمدة من قبل منظمات دولية وعدم توافرها لدى الشركات الكويتية وذلك انسجاما مع استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية في دعم الشركات الكويتية ومع خطة التنمية للدولة في اشراك القطاع الخاص مع القطاع الحكومي لتحقيق الاهداف المرجوة في التنمية الاقتصادية الوطنية.

وألمحت الى أن أي تراخٍ او اهمال في عملية انقاذ الدولة لهذا التدهور في القطاع التجاري والاقتصادي والصناعي للدولة وعدم معالجته بشكل سريع وعاجل ستترتب عليه آثار كارثية على المستقبل الاقتصادي للدولة، لذلك فاننا نناشد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بتوفير الدعم الحكومي لقطاعنا وتشكيل فرق متخصصة يشارك فيها ممثلون عن القطاعات الاقتصادية المختلفة والاتحادات التي تمثل القطاعات المختلفة الهندسية والصناعية والقانونية والاستشارية والتدريبية وغيرها لوضع تصوراتهم واقتراحاتهم من أجل معالجة كل الآثار التي خلفتها قرارات الدولة نتيجة لهذا الوباء منذ بداية الأزمة لحماية قطاع التدريب والاستشارات من الانهيار. ودعت المنصور بضرورة رفع الحظر عن نشاط التدريب بشكل عاجل درءا لتفاقم الاضرار والخسائر واسوة ايضا بالدول المجاورة في عودة الحياة الطبيعية لكل الأنشطة والقطاعات، هذا حيث إننا سنقوم باتخاذ كل الاحتياطات والاجراءات الصحية اللازمة منعا لانتشار الوباء والحفاظ على صحة العاملين والمتدربين. مناشدة في الوقت ذاته شركات القطاع النفطي للتعاون مع الشركات المحلية المتخصصة في التدريب والاستشارات لدعمها وعدم تدهورها وبحث الآليات التي تخدم الشركات الوطنية دون غيرها والايفاء بالوعود التي تمت مع الاتحاد لمساندة الشركات الكويتية.

قرارات غير موفقة

ومن جانبه أوضح نائب رئيس الاتحاد د. سلطان خلف أن القرارات الحكومية يجب أن تراعي ما سيترتب عليها من اعباء تتحملها الشركات الأهلية والقطاع الخاص الكويتي مبينا أن قطاع التدريب والاستشارات لا يقل أهمية عن اي قطاع اقتصادي نظرا لدوره الكبير في تعزيز قدرات الكوادر ورفع معدلات النمو للشركات والمؤسسات بنوعيها الأهلية والحكومية مطالبا بضرورة تحفيز ودعم القطاع الخاص بالسيولة اسوة بما قدمته الدول الأخرى لحماية شركاتها من التدهور.

ونوه الى أن التعديلات التي جرت على قانون الايجارات لن تقدم الحلول الكافية للمالك والمستأجر وانعكست بالضرر على ملاك العقارات والشركات مبينا أن برنامج التحفيز المالي توقف وهناك لجنتان بالبرلمان لمعالجة الاوضاع الاقتصادية لم يكن لها أي دور في وضع الحلول.

وقال خلف بأن عدم تفاعل نواب مجلس الأمة مع المشكلات الاقتصادية وتدهور الشركات بما فيها المتوسطة والصغيرة وعلى الاوضاع الاقتصادية انما يعكس تخلي النواب بالاهتمام المستقبلي للاقتصاد الوطني وما يفتقر اليه من معالجات.

