الهاجري: شركات التدريب تمر بظروف قهرية

مال وأعمال

أشار امين سر الاتحاد عادل الهاجري الى أن القطاع الخاص الكويتي يواجه ظروفاً قهرية وكوارث مالية محققة تتطلب ضرورة سرعة اهتمام الحكومة بها ومعالجتها بالشكل الكبير اولها ضرورة رفع الحظر عن شركات التدريب والاستشارات وعودتها إلى نشاطها بما يمكنها من تجاوز التحديات.

واضاف هناك متغيرات شهدتها العديد من الشركات نتيجة لائحة «كورونا» تدفع إلى ضرورة تجاوب القرارات والقوانين بدعم القطاع الخاص للمساهمة في رفع الموارد المالية للدولة ولن يتم ذلك الا بتنمية دور القطاعات الاقتصادية الأهلية وعلى رأسها قطاع التدريب كونه يمثل عصب الحياة.

