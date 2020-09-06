سحب ناقلة النفط «نيو دايموند» بعد السيطرة على الحريق

مال وأعمال

قام خفر السواحل الهندي والبحرية السريلانكية بقطر ناقلة النفط «نيو دايموند»، التي ترفع علم بنما بعدما تمت السيطرة على حريق اندلع على متنها مثيرا مخاوف من حدوث بقعة نفطية واسعة في المحيط الهندي، الى نقطة تبعد 60 كلم عن سواحل سريلانكا.

وقال انه تم قطر ناقلة النفط التي يبلغ طولها 330 مترا والمحملة ب270 ألف طن من النفط و1700 طن من الديزل، الى موقع يبعد ستين كيلومترا عن ساحل سريلانكا في المياه العميقة.

وأكد خفر السواحل الهندي أنه «لم يسجل أي تسرب نفطي»

من جهتها قالت البحرية السريلانكية ان عملية رش السفينة بالرغوة مستمرة مع أنه تم تطويق الحريق. واضافت أنه لم يرصد أي تصدع في السفينة على الرغم من شق يبلغ طوله مترين في جسمها فوق خط التعويم.

ونشرت 16 سفينة في المجموع متخصصة بمكافحة الحرائق وأربع طائرات مساء الجمعة لاخماد الحريق.

قالت البحرية السريلانكية انها تبقي على ناقلة نفط عملاقة على مسافة من ساحلها الشرقي بينما تواصل العمل على اخماد النيران الناشبة بها. وكان الحريق قد شب صباح الخميس في غرفة المحركات بالناقلة نيو دايموند المحملة بنحو مليوني برميل من النفط ثم امتد لغرفة القيادة.

وأخليت الناقلة من طاقمها وتمكنت جهود الانقاذ التي تشارك فيها أيضا البحريتان الهندية والروسية من السيطرة على الحريق دون أن يمتد الى المنطقة التي تحوي شحنة النفط.

وقال الكابتن انديكا دي سيلفا المتحدث باسم بحرية سريلانكا لرويترز ان السفينة أبقيت على بعد نحو 40 كيلومترا شرقي البلاد، بينما تواصل زوارق الاطفاء رشها بالماء.

وأضاف «الحريق تحت السيطرة لكنه لم يخمد بعد». وتابع «نبقي السفينة في موقع بعيد عن خط الساحل بما يكفي لعدم تضرره في حالة حدوث تسرب نفطي». وذكرت البحرية أمس الجمعة أنه لا يوجد خطر تسرب فعلي.

والناقلة نيو دايموند عمرها 20 عاما وتستأجرها شركة انديان أويل كورب (آي.أو.سي)، وقد أبحرت من ميناء الأحمدي بالكويت بعد تحميلها بخام التصدير الكويتي حسب بيانات رفينيتف آيكون لتتبع مسارات السفن.

وكانت الناقلة متجهة الى ميناء باراديب الهندي حيث لشركة آي.أو.سي التي تديرها الدولة مصفاة طاقتها 300 ألف برميل يوميا. وكان خفر السواحل الهندي أنه بعد يومين من جهود شاقة لمكافحة النيران»، تمت «السيطرة» على ألسنة اللهب على متن السفينة «نيو دايموند»، موضحا أن دخانا كثيفا ما زال ينبعث منها.

وكانت السفينة التي تم اجلاء طاقمها، جنحت 25 كيلومترا باتجاه سواحل سريلانكا. وقامت ثلاث قاطرات بينها اثنتان من الهند بينما الثالثة استأجرها مالك ناقلة النفط، بدفعها باتجاه عرض البحر. وكان منسق عملية الانقاذ الأدميرال السريلانكي واي ان جاياراتني صرح أن اخماد الحريق بالكامل يحتاج الى أربعة أو خمسة أيام.

