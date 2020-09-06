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النفط تكبد أكبر خسائر أسبوعية


هبطت أسعار النفط بأكثر من 3 % وتكبدت أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو اذ يفاقم القلق حيال بطء التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19 وجرت تسوية خام القياس العالمي برنت بتراجع 1.41 دولار، بما يعادل 3.2 %، الى 42.66 دولاراً للبرميل.
وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.6 دولار، أو 3.9 %، الى 39.77 دولاراً للبرميل.
وانخفض برنت 5.3 % على أساس أسبوعي، في حين خسر غرب تكساس الوسيط 7.4 %.
قدم خفض قياسي للامدادات منذ مايو تنفذه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، دعم للأسعار.


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