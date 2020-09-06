«الصحة»: 720 إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالات الشفاء 486

أول النهار

نفت وزارة الصحة قيامها بارسال رسائل نصية بالخطأ تتضمن نتائج مسحات مخبرية خاصة بمرض «كوفيد - 19» لأشخاص لم يقوموا اساسا باجراء مثل هذه المسحات.

وشددت الوزارة في بيان صحافي على ان ما اثير في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول ارسال تلك الرسائل النصية امر عارٍ عن الصحة تماما. صوأفادت انه عند اجراء المسحة يتم تسجيل البيانات الشخصية ورقم الهاتف وقد يتشارك اكثر من شخص برقم هاتف واحد احيانا فيتم ارسال النتيجة على الرقم المسجل مرفقة بالرقم المدني لصاحب العلاقة.

من جهة ثانية اعلنت وزارة الصحة تسجيل 720 اصابة جديدة بمرض كورونا المستجد «كوفيد - 19» خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 88963 حالة في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة اثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 540 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند لـ«كونا» ان من بين الحالات السابقة التي ثبتت اصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت اصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها. وذكر ان الاصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 177 حالة في منطقة حولي الصحية و169 حالة في منطقة الاحمدي الصحية و130 حالة في منطقة العاصمة الصحية و127 حالة في منطقة الفروانية الصحية و117 حالة في منطقة الجهراء الصحية.

وبين ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في اقسام العناية المركزة بلغ 91 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت اصابتها بمرض «كوفيد - 19» وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8520 حالة. وأشار الى ان عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 4414 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 640634 فحصا.

وجدد السند الدعوة الى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة اعلنت في وقت سابق شفاء 486 اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض «كوفيد - 19» 79903 حالات.

