الفارس: 84 % نسبة الإنجاز في مشروع شرق تيماء الإسكاني

أول النهار

قامت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان د. رنا الفارس بزيارة ميدانية تفقدية لمشروع شرق تيماء الاسكاني ومتابعة التحديات التي تواجه انجاز المشروع.

وبينت ان العمل وخطوات الانجاز في المشروع قائمة، والتقت خلال الجولة بقياديي المؤسسة العامة للرعاية السكنية المعنيين بالاشراف المباشر على المشروع وكذلك مهندس المشروع، كما وجهت الى تذليل كل التحديات التي يواجه مشروع مساكن مشروع شرق تيماء الاسكاني، وذلك ليتم تسليمه للمواطنين المستحقين فور الانتهاء من المشروع الذي تجاوزت نسبة الانجاز به 84%. يذكر ان اعمال مشروع شرق تيماء تشمل انجاز 509 بيوت والطرق وشبكات البنى التحتية ومواقف السيارات والمباني العامة و9 محطات كهرباء متقدمة عن الجدول الزمني المقرر، فيما حرص تصميم البيت على الاستغلال الأمثل للمساحات حيث تبلغ مساحة ارض البيت الواحد 300 م2 ومساحة البناء 425 م2 ويتكون البيت الحكومي من طابقين حيث يحتوي الطابق الأرضي منه على ديوانية وصالة استقبال وغرفة طعام ومطبخ وغرفة سائق وغرفة خادمة و4 دورات مياه اما الطابق الأول فيضم عدد 4 غرف نوم وصالة معيشة و4 دورات مياه.

ويمتاز المشروع بتصميم معماري الى جانب استخدام الرخام العماني ذي الجودة العالية والشكل الأجمل وتوفير 5 مواقف سيارات امام كل منزل، حيث من المتوقع ان يستهدف المشروع قرابة الـ 1800 مواطن ويحتوي المشروع على مسجد محلي ومجموعة محال تجارية و9 محطات كهرباء فرعية وسكن للامام والمؤذن ومواقف سيارات للمباني الخدمية العامة.

وتتابع المؤسسة العامه للرعاية السكنية باهتمام بالغ اعمال المشروع وتقدم الاعمال فيه وتذليل جميع الصعوبات والمعوقات ان وجدت لضمان تقدم نسب الانجاز الفعلية وفق العقد المبرم مع المتعهد لضمان جودة الأعمال، حيث يبلغ اجمالي العمالة والجهاز الفني بالمشروع 2023 فردا، فيما تبلغ قيمة المشروع 46 مليونا و63 ألف دينار تقريبا.

