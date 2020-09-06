محافظ الأحمدي: أداء «الداخلية» طوّق تداعيات فيروس كورونا

أول النهار

ثمن محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد مجدداً الآداء الفائق لوزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها اجمالاً وعلى امتداد جائحة «كوفيد -19» على نحو خاص.

وفي لقاء عمل للمحافظ مع اللواء فراج الزعبي الوكيل المساعد لشؤون الامن العام بوزارة الداخلية واللواء صالح مطر مدير عام مديرية امن محافظة الاحمدي، جرى تناول احدث المستجدات الامنية على ضوء الجهود والانجازات الكبيرة التي حققتها وزارة الداخلية ومنتسبوها في مواجهة تداعيات جائحة «كوفيد - 19» جنبا الى جنب مع اقرانهم في وزارة الصحة ومختلف وزارات ومؤسسات الدولة الرسمية والاهلية والخيرية والتطوعية.

وتم خلال اللقاء التداول في مُجمل التوجهات الحالية والمستقبلية في ظل الغاء الحظر على جميع المناطق، علاوة على مقتضيات المرحلة الرابعة ضمن خطة الدولة للعودة الى الحياة الطبيعية وما تفرضه من التزامات بالمزيد من اليقظة والامتثال لتوجيهات السلطات الصحية بحكم استمرار تداعيات فيروس كورونا المستجد.

