الحكومة تتوسع في خططها لمواجهة الفساد غلق المزادات المشبوهة ومراقبة حسابات القياديين

الأولى

بدأت الحكومة بتطبيق سياسة أشد صرامة في خططها لمواجهة الفساد وكبح جماحه خاصة بعد التفاعل الإيجابي الذي لمسته الأجهزة المعنية مع كل الإجراءات المتخذة في هذا الاتجاه. وأبلغت مصادر حكومية مطلعة النهار بأن هناك اجراءات استباقية بدأت الحكومة باتخاذها لمحاصرة كل ظواهر الفساد سواء في الأجهزة الحكومية الرسمية أو المؤسسات الشعبية.

وفي هذا الإطار بدأت السلطات المعنية بتشديد رقابتها على الصفقات العقارية المبالغ في قيمتها وتوقيتها ومقارنتها بالأسعار الفعلية للعقار. في الوقت نفسه توسعت أجهزة أخرى معنية في عمليات غلق المزادات الإلكترونية المتخصصة ببيع وتداول سلع فاخرة باهظة الاثمان وبأسعار فلكية مثيرة للشبهات.

في السياق ذاته عززت السلطات المعنية اجراءات مراقبة ومتابعة حسابات القياديين ومراجعة اقرارات الذمم المالية بشكل دوري وسري.

المصادر أشارت الى توجه جديد نحو الأعمال الخيرية والتبرعات التي تنظمها العديد من الجهات الخيرية للتأكد من سلامة الإجراءات وضمان عدم وجود ثغرات يمكن ان يستغلها بعض ضعاف النفوس بما يسيء للعمل الخيري الكويتي المشهود له بالنزاهة والشفاهية.

وفي تطور جديد لافت كشفت المصادر عن وجود توجه حكومي نحو تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في الكشف عن الأعمال المشبوهة وغير القانونية مع الحفاظ على السرية وكرامات الناس.