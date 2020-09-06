ذكرى «كارثة المرفأ».. صمت ومشانق

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بيروت - الوكالات: احيا اللبنانيون بغضب وأمل ذكرى مرور شهر على انفجار بيروت الهائل فيما اكد رئيس حكومة لبنان المكلف مصطفى اديب التزامه بالمضي في التحقيقات وفي بناء دولة تلبي طموحات الجيل.

وعلى وقع الآذان وأجراس الكنائس وقف اللبنانيون بدعوة من الجيش، دقيقة صمت لأرواح ضحايا الانفجار وهم يحملون المشانق تعبيراً عن غضبهم تجاه الجهات المسؤولة عن كارثة انفجار «نترات الامونيوم» الذي هز بيروت في 4 اغسطس وأسفر عن مقتل 190 شخصا وجرح الآلاف اضافة الى اضرار قدرت بـ10 مليارات دولار.... في غضون ذلك قال رئيس الحكومة المكلف في تغريدة على «تويتر» انه «بعد مرور شهر على مأساة انفجار بيروت استذكر بألم ارواح الضحايا الذين سقطوا وجروح عائلاتهم، وكم خلف هذا الانفجار من حزن في قلوب اللبنانيين» وأضاف «ونحن نضمد جراحنا علينا ان نقف متحدين خلف الأمل بالغد والثقة بقدرتنا على النهوض والاصلاح وبناء دولة تلبي طموحات الجيل الجديد فيما نلتزم المضي في التحقيقات حتى تقول العدالة كلمتها الفصل».

الى ذلك اكد مدير شركة الهندسة المشاركة في عمليات البحث عن ناجين تحت انقاض انفجار بيروت امس ان مؤشرات على وجود احياء «رُصدت» بعد ان غادر الجميع ظنا منهم ان عملية البحث انتهت.

وقال رياض الأسعد ان فرق البحث رصدت مؤشرات على وجود احياء تحت الأنقاض بعد ان غادر من كانوا في الموقع ظنا منهم ان عملية البحث انتهت.

اوضح ان الحساسات نجحت برصد انفاس بسبب الهدوء الذي ساد الموقع خصوصا مع عدم وجود اجهزة هواتف نقالة مشغلة. وكان فريق انقاذ تشيلي وصل حديثاً الى بيروت، رصد بأجهزة حرارية متطورة «نبضات قلب» تحت ركام مبنى في شارع مار مخايل استدلّ كلب مدرّب برفقتهم عليه.