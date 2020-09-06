«دواوين الكويت»: الفساد غزو داخلي يهدد كيان الدولة ورفاهيتها ومستقبلها

الأولى

وصف «تجمع دواوين الكويت» الفساد الذي ضرب اجهزة الدولة انه غزو داخلي يهدد كيان الدولة، مشددا على ان الفشل في مواجهته ينذر بالسوء لسمعة الكويت ورفاهيتها وبقائها ويزيد القلق حول مستقبلها، وقال التجمع في بيان اصدره امس بتوقيع فهد المعجل ان من خان الكويت واوصلها الى هذه الحال فئة قليلة ضالة من المواطنين مع فئة قليلة ضالة من الوافدين.

واشار التجمع الى انه سبق ان بعث برسائل واضحة حول الظواهر السلبية الدخيلة التي تهدد لحمة مجتمعنا وتآلف افراده والاساءة اليه وتغيير هويته، واشاد البيان بالكويت كبلد للانسانية التي تسعى الى رسم الابتسامة بمواقفها المشرفة وما يتحلى به غالبية شعبها، حكاما ومواطنين ومقيمين باستثناء تلك الفئة الضالة القليلة من المفسدين الذين لا يعرفون الولاء والاخلاص لوطنهم الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.

وحذر البيان من خطورة التهاون في معالجة وحسم الملفات المهمة والعديدة وابرزها ملف التركيبة السكانية، داعيا الى محاسبة كل من يتهاون في هذه المعالجة وعدم حسمها من قبل السلطتين بالتشريع المثمر والرقابة المسؤولة والمحاسبة الرصينة البعيدة عن التراشق والاستعراض الاعلامي والاجندات الخاصة.

البيان دعا الى ضرورة الاستمرار بحزم ودون تردد ولا تأخير في كشف الفساد وملاحقة ومحاسبة المفسدين واحداث تغييرات جوهرية في الجهاز الاداري للدولة ووقف تعيينات المحاصصة واتاحة الفرصة امام الكفاءات الوطنية للعمل واشراك المجتمع المدني في جميع القرارات ومساعي معالجة الملفات المهمة كالاقتصاد والتعليم.

وحذر البيان في الوقت نفسه من مغبة محاولة نقل الصورة الظلامية فقط، مؤكدا على ان الكويت تعج بالمصلحين الساعين للاصلاح ودعا الى اهمية تشجيع المواطنين على الابلاغ عن شبهات الفساد والمفسدين ونشر ثقافة احترام القانون والثقة بالقضاء وسرعة الابلاغ عن الفساد الاداري.

كما حذر البيان من وجود حملات معدة بعناية وينفق عليها الجهد والمال تستهدف تفكيك هذا البلد وضرب مؤسساته من أعداد ظاهرين وخفيين، مشددا على ان الكويت تتمتع بدستور، وتملك المال والكفاءات، مستغربا تأخر ترتيب الكويت في المؤشرات الدولية للفساد، داعيا الى اعادة التفكير بمفهوم وآلية محاربة الفساد.