«الصحة»: لم نرسل «مسجات» بالخطأ لأشخاص لم يجروا «المسحة»

الأولى

نفت وزارة الصحة قيامها بإرسال رسائل نصية بالخطأ تتضمن نتائج مسحات مخبرية خاصة بمرض كورونا لأشخاص لم يقوموا اساسا باجراء مثل هذه المسحات.

وشددت في بيان صحافي على أن ما أثير في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول إرسال تلك الرسائل أمر عار عن الصحة تماما. وأفادت أنه عند إجراء المسحة يتم تسجيل البيانات الشخصية ورقم الهاتف وقد يتشارك أكثر من شخص برقم هاتف واحد أحيانا فيتم ارسال النتيجة على الرقم المسجل مرفقة بالرقم المدني لصاحب العلاقة.

من جهة ثانية أعلنت الوزارة تسجيل 720 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 88963 في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة 540 حالة. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند ان من بين الحالات التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وذكر ان الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 177 حالة في منطقة حولي الصحية و169 حالة في منطقة الاحمدي الصحية و130 حالة في منطقة العاصمة الصحية و127 حالة في منطقة الفروانية الصحية و117 حالة في منطقة الجهراء الصحية.

وبين ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 91 حالة ليصبح المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8520. وأشار إلى ان عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 4414 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 640634 فحصا.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق امس شفاء 486 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 79903 حالات.