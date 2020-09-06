استجابة مناعية للقاح «كورونا» الروسي

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عواصم- الوكالات: أكد تقرير نشرته مجلة لانسيت الطبية المرمومة ان اللّقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا طوّر بالفعل أجساماً مضادة لمحاربة الفيروس، في حين كشفت دراسة اجرتها جامعة اكسفورد ان اختبار كشف الفيروسات الحالي قد يعطي نتائج ايجابية لمرضى اصيبوا وتعافوا دون اعراض منذ اسابيع وهو الامر الذي من شأنه ان يضخم التقديرات اليومية لتفشي الوباء.... (طالع ص 15).

وفي أحدث تقرير بشأن لقاح سبوتنيك نشر علماء روس تقريرهم الأول بشأن نتائجه وقالوا إن اللقاح أظهر استجابة مناعية لمن حقن به. وجاء في التقرير، الذي نشر في دورية لانسيت أن كلّ شخص تناول اللّقاح طوّر أجساماً مضادة لمحاربة الفيروس دون التعرّض لأي آثار جانبية خطيرة.

وشارك في كل تجربة 38 متطوعًا سليمًا، تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً. ويستخدم اللقاح الروسي سلالات معدّلة من الفيروس الغدي، الذي يسبب عادة نزلات البرد المألوفة، لتحفيز استجابة المناعة. وقال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو إن البلاد ستبدأ باستخدام اللقاح بدءاً من نوفمبر أو ديسمبر، مع التركيز على الفئات المعرضة للخطر.

على صعيد متصل خلص علماء بريطانيون إلى أن الاختبار الرئيسي المستخدم لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا قد يكون حساسا للغاية لدرجة أنه يمكن أن يلتقط أجزاء ميتة من الفيروس ناجمة عن عدوى قديمة.

ووجدت دراسة أجراها أعضاء من مركز الطب في جامعة أكسفورد وجامعة غرب إنكلترا أن هناك خطرا لما يعرف باسم الإيجاب الخطأ بسبب الطريقة التي يتم بها اختبار الأشخاص حاليا للكشف عن فيروس كورونا. يقول الباحثون إن هذا قد يؤدي إلى المبالغة في تقدير الحجم الحالي للوباء، لأن معظم المصابين يكونون ناقلين للعدوى لمدة أسبوع تقريبا، ولكن يمكن أن تكون نتيجة الاختبار إيجابية بعد عدة أسابيع من الإصابة.

وأجرى العلماء تحقيقات في 25 دراسة تتعلق باختبار فيروس كورونا المعروف باسم PCR المستخدم على نطاق واسع لمعرفة ما إذا كان الشخص مصابا بالفيروس. ويعطي هذا الاختبار نتيجة إيجابية أو سلبية، والتي قال العلماء إنها ببساطة تجيب بنعم أو لا، ولم تحدد حجم الفيروس، وما إذا معديا أم لا.

وأضافوا أن المواد الجينية المكتشفة ربما تكون عبارة عن أجزاء من فيروس ميت، تم التعامل معها بالفعل من قبل جهاز المناعة في الجسم.