«الائتمان»: 12.8 مليون دينار قروضاً عقارية صُرفت خلال أغسطس

الأولى

كشف بنك الائتمان أن اجمالي حجم القروض العقارية التي جرى صرفها خلال شهر أغسطس الماضي بلغ 12 مليونا و829 ألف دينار، فيما بلغ اجمالي قروض المحفظة التوسعة والترميم 49 ألف دينار. وبحسب بيان احصائي أصدره البنك، بلغ حجم القروض الممنوحة لبناء القسائم 9 ملايين و82 ألفاً و389 دينارا، ولشراء البيوت مليونين و652 ألفا و643 ديناراً.

أما المبالغ المصروفة لتوسعة وترميم المساكن الخاصة فبلغت 142 ألفا و369 دينارا، ولتوسعة وترميم البيوت الحكومية 630 ألفاً و795 دينارا، فيما تم صرف 5 آلاف دينار ضمن فئة قروض ومنح بيوت خرسانية، وبلغت منح ذوي الإعاقة 316 ألف دينار.

وفيما يتعلق بقروض المحفظة، تشير الإحصائية إلى صرف 40 ألف دينار للتوسعة والترميم و9 الاف دينار للترميم.

وعلى صعيد المشروعات تفقدت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان رنا الفارس مشروع شرق تيماء الإسكاني لمتابعة التحديات التي تواجه إنجازه. ووجهت الى تذليل كل التحديات التي تواجه المشروع ليتم تسليمه للمواطنين المستحقين فور الانتهاء من اعماله التي تجاوزت نسبة 84%.

يذكر ان اعمال المشروع تشمل إنجاز 509 بيوت والطرق وشبكات البنى التحتية ومواقف السيارات والمباني العامة و9 محطات كهرباء حيث تبلغ مساحة أرض البيت الواحد 300 م2 ومساحة البناء 425 م2.