«التربية»: الكتب الدراسية لجميع المراحل إلكترونياً «PDF»

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انهت وزارة التربية اعداد الكتب الدراسية الالكترونية لجميع الصفوف من الصف الاول الابتدائي وحتى الثاني عشر، ووضعتها على موقعها الرسمي لتكون متاحة للطلاب والطالبات.

واكدت مصادر تربوية لـ النهار ان الوزارة رفعت الكتب الدراسية المقررة في الفصلين الاول والثاني للعام الدراسي الجديد 2020/2021 على موقعها الالكتروني، موضحة ان الفريق المختص حمل الكتب (بي. دي. اف) لتكون سهلة التصفح لمستخدمي الاجهزة الذكية.

واشارت الى ان الوزارة عملت على تسهيل الحصول على الكتب الدراسية من اي موقع وفي مختلف الاوقات، لاسيما ان العام الدراسي الجديد بات على الابواب.

من جهة اخرى، اعرب مصدر مسؤول في التربية عن دهشته من عدم الاعلان عن حاجة الوزارة لشغل منصب مدير عام منطقة رغم وجود 4 مراكز شاغرة في الجهراء ومبارك الكبير والعاصمة التعليمية بالاضافة الى الادارة العامة للتعليم الخاص.

وقال المسؤول لـ النهار: بات من الضروري الاعلان عن شغل هذه الوظائف بما يسهم في تعزيز استقرار العملية التعليمية خاصة ونحن مقبلون على انطلاق العام الدراسي 2020/2021 في الرابع من اكتوبر المقبل، مضيفا: لا نعلم سبب التأخر عن طلب تسكين هذه الوظائف.