«وأميرنا.. للإنسانية قائدنا»

وطن النهار

مع حلول الذكرى السادسة لتكريم منظمة الأمم المتحدة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بتسمية سموه (قائدا للعمل الانساني) والكويت (مركزا للعمل الانساني) التي تصادف اليوم الأربعاء تتجدد بذلك معاني الرسالة الانسانية المفعمة بالعطاء الكويتي وسجل الخير الزاخر بمساندة الانسان أيا كان وفي أحلك الظروف والأزمات.

وفي أجواء هذه الذكرى العطرة تبرز عطاءات سمو الأمير وتوجيهاته الكريمة بدعم مسيرة العمل الخيري داخليا وخارجيا خصوصا مع تفشي أزمة (كوفيد-19) التي اجتاحت العالم وتسببت بكوارث صحية وخلفت عشرات آلاف الضحايا وملايين الاصابات علاوة على تداعياتها الخطيرة والواسعة جدا اجتماعيا واقتصاديا وتربويا وماليا بل وفي شتى المجالات.

ومع بدء الجائحة وجه سموه مختلف أجهزة الدولة باستنفار العمل الدؤوب لحماية أهل الكويت وضمان صحتهم وسلامتهم كافة وتقديم المساعدات الانسانية والاغاثية والطبية للدول التي اجتاحها الوباء وخلفت وراءها تداعيات خطيرة على كل الصعد والمستويات وبهذا الشأن زخرت وسائل الاعلام باشادات دولية واسعة مستحقة به على شتى المستويات.

التكريم الأبرز

وقد أرسى سمو أمير البلاد وعلى مدى سنوات عديدة مفهوم دبلوماسية العمل الانساني المثمرة وأتى التكريم الأممي الأبرز من نوعه في احتفالية شهدتها الأمم المتحدة في التاسع من سبتمبر عام 2014 تقديرا وعرفانا بالدور المهم الذي جبلت عليه الكويت وصاحب السمو في دعم مسيرة العمل الخيري الممتدة الى العديد من دول العالم المحتاجة للمساعدة.

وخلال تلك الاحتفالية أشاد الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون بجهود سمو الأمير التي ساهمت بتمكين المنظمة الدولية من مواجهة ما يشهده العالم من معاناة وحروب وكوارث.

وأكد بان كي مون في كلمته آنذاك أن الكويت أظهرت كرما استثنائيا تحت قيادة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ورغم صغر مساحة البلاد لكن قلبها كان أكبر من الأزمات والفقر والأوبئة.

وأشار الى أن المبادرات التي قامت بها الكويت دفعت المجتمع الدولي الى جمع المزيد من المساعدات بفضل جهود سمو أمير البلاد ما ساعد الأمم المتحدة في القيام بوظيفتها الانسانية وأن الدعم المستمر لسمو الأمير مكننا من ذلك.

نهج ثابت

من جهته أكد سمو الأمير في كلمته خلال الاحتفالية ذاتها أن الكويت ومنذ استقلالها وانضمامها الى منظمة الأمم المتحدة سنت لها نهجا ثابتا في سياستها الخارجية ارتكز بشكل أساسي على ضرورة تقديم المساعدات الانسانية لكل البلدان المحتاجة بعيدا عن المحددات الجغرافية والدينية والاثنية انطلاقا من عقيدتها وقناعتها بأهمية الشراكة الدولية وتوحيد الجهود الدولية وتفعيلها بهدف الابقاء والمحافظة على الأسس التي قامت لأجلها الحياة وهي الروح البشرية.

كما لفت سموه الى أن الكويت اتخذت عام 2008 قرارا يجسد حرصها على دعم الدور الانساني للأمم المتحدة عندما خصصت ما قيمته 10 في المئة من اجمالي مساعداتها الانسانية للدول المتضررة من الكوارث الطبيعية أو الحروب وتبعتها بقرارات رسمية بمضاعفة المساهمات الطوعية السنوية الثابتة لعدد من الوكالات والمنظمات الدولية.

ومما لاشك فيه برز دور سمو أمير البلاد جليا خصوصا مع ظروف وباء (كوفيد-19) التي يمر بها العالم اذ مد يديه الحانية لأبنائه الكويتيين في الداخل ومن هم خارج البلاد وساهم بالعون والمساعدة اغاثيا وانسانيا للدول المنكوبة جراء هذا الوباء.

فقد أصدر سموه توجيهاته الفورية والسريعة بالحفاظ على سلامة الجميع وانقاذ أرواح الناس ففي 26 مارس 2020 وجه سموه برصد 10 ملايين دينار لتنفيذ برنامج الاستجابة الطارئة للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما أمر سموه باجلاء جميع المواطنين في الخارج وحرص على عودتهم جميعا الى أرض الوطن كما لم ينس المقيمين على أرضها فهبت الجمعيات الخيرية بتقديم المساعدات والسلال الغذائية لهم بسبب ما فرض عليهم من حظر جزئي وشامل في البلاد جراء الوباء.

وبالفعل أضحى العمل الخيري احدى الركائز الأساسية للسياسة الخارجية للكويت التي عرف عنها ومنذ ما قبل استقلالها مبادراتها الانسانية التي استهدفت مناطق عديدة في العالم وتوسع نشاطها مع تولي سمو أمير البلاد مقاليد الحكم عام 2006 اذ ازداد حجم المساعدات الاغاثية بشكل ملحوظ واستمر لهذه اللحظة في ظروف أزمة كورونا وتركت بصمة أكثر واقعية للعمل الانساني العالمي.

مبادرات إنسانية

وشهدت الكويت في هذه الأزمة الفعاليات الداعمة للعمل الانساني فبدأت تطبيق توجيهات سمو الأمير بحذافيرها من تقديم مساعدات طبية واغاثية بدعم دول العالم منها العراق وفلسطين كذلك تسيير قوافل من السلال الغذائية والطبية والاغاثية للدول المحتاجة (جيبوتي ونيجيريا وصربيا وأوكرانيا).

كما استجابت الكويت أخيرا لتقديم العون للجمهورية اللبنانية اثر انفجار مرفأ بيروت فقدمت الأدوية والكراسي المتحركة وأكياس دم وحليب للأطفال وغيرها من مساعدات الاغاثية كما تم اعلان أن الكويت ستعيد بناء صوامع القمح في المرفأ والتي تضررت بشدة بسبب الانفجار.

وسجلت الكويت السنة الماضية الكثير من الفعاليات الداعمة للعمل الانساني اذ كان عام 2019 حافلا بالعطاءات الانسانية من خلال توجيهات سمو أمير البلاد بارسال معونات اغاثة عاجلة للمتضررين جراء السيول في جمهورية ايران الاسلامية كذلك أمر سموه بتقديم المساعدات الاغاثية العاجلة للاجئين السوريين في لبنان.

وجاءت كذلك الجهود الانسانية من خلال الجمعيات الخيرية الكويتية واللجان الشعبية بتقديم تبرعات ومساعدات وانشاء مراكز تأهيل في كل من الدول المنكوبة والمحتاجة لذلك منها (العراق - لاجئو الروهينغيا في بنغلاديش - سيرلانكا -البوسنة والهرسك - السودان - كينيا التي كانت تعاني جراء الجفاف).

وفي العراق حرصت الكويت على مد يد العون والاغاثة للنازحين واللاجئين العراقيين حتى أصبحت حاليا من أكبر المانحين ولاقى ذلك اشادة الحكومة العراقية بالجهود الانسانية الكويتية الهادفة الى تخفيف المعاناة الانسانية للشعب العراقي.

دعم العراق

وخلال مشاركتها في مؤتمر المانحين لدعم العراق الذي استضافته واشنطن في يوليو 2016 تعهدت الكويت بتقديم مساعدات انسانية الى العراق بقيمة 176 مليون دولار في حين حرصت الجمعيات الخيرية الكويتية على مواصلة حملاتها الانسانية التي تقدم الاغاثة للمنكوبين في ذلك البلد.

وعقب اعلان الحكومة العراقية تحرير مدينة الموصل مما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في يوليو 2017 استضافت الكويت (مؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار وتنمية العراق) خلال الفترة من 12 حتى 14 فبراير 2018 تماشيا مع مبادئها في دعم الأشقاء وترجمة حقيقية لتسميتها من قبل الأمم المتحدة (مركزا للعمل الانساني).

وشهد المؤتمر زخما واسعا بمشاركة 76 دولة ومنظمة اقليمية ودولية و51 من الصناديق التنموية ومؤسسات مالية اقليمية ودولية و107 منظمات محلية واقليمية ودولية من المنظمات غير الحكومية و1850 جهة مختصة من ممثلي القطاع الخاص.

وبلغت تعهدات الدول المشاركة في المؤتمر 30 مليار دولار على شكل قروض وتسهيلات ائتمانية واستثمارات تقدم للعراق منها مليارا دولار تعهدت الكويت بتقديمها.

مساعدة اليمن

وفي اليمن لم يغب الاهتمام الكويتي سياسيا وانسانيا عن هذا البلد الذي لا يزال يعاني أزمات كبيرة فعلى الصعيد الانساني أعلنت الكويت في عام 2015 تبرعها بمبلغ 100 مليون دولار لتخفيف المعاناة الانسانية للشعب اليمني لا سيما بعد انطلاق عمليتي (عاصفة الحزم) و(اعادة الأمل) لدعم الشرعية.

أما القضية الفلسطينية فلا تزال تلقى اهتماما كويتيا كبيرا وخصوصا فيما يتعلق باغاثة الشعب الفلسطيني منذ عشرات السنوات ومنها في السنوات الأخيرة على سبيل المثال لا الحصر اعلان سمو أمير البلاد في يناير عام 2009 تبرع البلاد بمبلغ 34 مليون دولار لتغطية احتياجات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وذلك ايمانا من سموه بالدور الانساني للوكالة ولمواجهة الحاجات العاجلة للأشقاء الفلسطينيين كما قدمت الكويت الى الوكالة مبلغ 15 مليون دولار عام 2013.

ومع توالي هذه الذكرى العطرة عاما بعد آخر تتواصل جهود الكويت الانسانية تباعا دون توقف حتى في أحلك الظروف والأزمات لتسد باب الفقر والمرض والألم لكل بقاع العالم ولمن هم أشد حاجة لمساعدات بسبب أزمة كورونا التي اجتاحت العالم ككل.

