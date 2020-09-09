نائب الأمير: التكريم الأممي امتنان وعرفان دولي بالمبادرات الإنسانية النيِّرة لصاحب السمو

وطن النهار

تلقى سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف رسائل تهان من مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة ومن سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني ومن الشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني ومن سمو الشيخ ناصر المحمد ومن سمو الشيخ جابر المبارك ومن سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء أعربوا فيها عن خالص تهانيهم لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بمناسبة الذكرى السادسة على منح منظمة الأمم المتحدة سموه لقب (قائدا للعمل الانساني) وتسميتها دولة الكويت مركزا للعمل الانساني مؤكدين أن هذا التكريم المتميز الذي ارتقى بالمكانة الرفيعة للوطن العزيز لدى المجتمع الدولي يعد تتويجا للجهود والاسهامات البارزة ولدولة الكويت في اغاثة المنكوبين جراء الصراعات والحروب والكوارث الطبيعية في مختلف بقاع العالم سائلين المولى تعالى أن ينعم على حضرة صاحب السمو أمير البلاد بالشفاء العاجل ويديم على سموهما موفور الصحة والعافية. هذا وقد بعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد برسائل شكر جوابية ضمنها خالص شكره وتقديره على ما أعربوا عنه من فيض المشاعر الطيبة وصادق الدعاء تجاه صاحب السمو أمير البلاد مؤكدا سموه في الوقت ذاته أن هذا التكريم البارز من قبل منظمة الأمم المتحدة انما يجسد امتنان وعرفان المجتمع الدولي بالمبادرات الانسانية النيرة التي تبناها ورعاها حضرة صاحب السمو أمير البلاد وبالدور المتميز لدولة الكويت في مجال العمل الانساني الممتد الى جميع أصقاع المعمورة. مبتهلا سموه الى الباري جل وعلا أن يمن بالشفاء العاجل على صاحب السمو أمير البلاد ويمتعه بوافر الصحة والعافية وأن يوفق الجميع لكل ما فيه خير وخدمة الوطن الغالي وتحقيق المزيد من الانجازات على صعيد مساره التنموي والحضاري. من جانب آخر استقبل سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر المحمد. كما احتفل في قصر بيان أمس بتسلم سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد أوراق اعتماد كل من السفير سيبي جورج سفيرا لجمهورية الهند والسفير ميغيل خوسي مورو اغيلار سفيرا لمملكة اسبانيا والسفير المنهل الصافي سفيرا لجمهورية العراق والسفير ليو بيترز سفيرا لمملكة بلجيكا والسفير الدكتور صالح بن عامر بن حارث الخروصي سفيرا لسلطنة عمان والسفير اللواء أم دي عشيق الزمان سفيرا لجمهورية بنغلاديش الشعبية وذلك كسفراء لبلادهم لدى دولة الكويت.

حضر مراسم الاحتفال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ووزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب صاحب السمو أمير البلاد أحمد فهد الفهد ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك الفيصل.

