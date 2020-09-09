أحمد النواف: سمو الأمير يستحق التكريم الأممي بكل تقدير وفخر

وطن النهار

هنأ محافظ حولي الشيخ أحمد النواف الكويت أميراً وحكومة وشعباً، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة لتكريم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قائداً للعمل الانساني من قبل الامم المتحدة وتكريم الكويت مركزا للعمل الانساني.

واكد النواف في تصريح صحافي بهذه المناسبة ان جهود صاحب السمو امير البلاد وتعزيزه للعمل الخيري والتطوعي والانساني جعلته يستحق بكل تقدير وفخر أن يكون أول شخصية يتم اختيارها وتكريمها ليكون قائدا للعمل الانساني على المستوى العالمي، وذلك بفضل مساهمات سموه في تقديم الدعم والعون والمساعدة للشعوب المنكوبة ولجميع الدول المتضررة من الحروب او النزاعات او الكوارث الانسانية، وهكذا دائما هي نهج سياسة دولة الكويت بقيادة سمو الأمير حفظه ورعاه التي دائما ما تتسم بالاتزان والحكمة وتقديم المساعدات والدعم وعدم التدخل في شؤون الدول الاخرى.

وتمنى النواف موفور الصحة والعافية لصاحب السمو أمير البلاد داعين الله عز وجل أن يتم شفاء سموه، وان يحفظه أميراً للانسانية وللشعب الكويتي وللأمة العربية والاسلامية، مؤكداً بان الشعب الكويتي بأكمله والمقيمين يترقبون عودة صاحب السمو الى ارض الوطن سالماً معافاً.

وحرص النواف على تهنئة سمو نائب الامير ولي العهد الشيخ نواف الاحمد بمرور 6 سنوات على تقليد صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد، لقب قائد العمل الانساني، متضرعاً الى الله عزه وجل ان يحفظهما ذخراً لهذا البلد المعطاء.

