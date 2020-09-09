عايدة السالم: سمو الأمير وسام على صدر الإنسانية

وطن النهار

رفعت رئيس مجلس أمناء جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية الشيخة عايدة سالم العلي الصباح تهنئتها القلبية الى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد بما حاز من مكرمات، وبمناسبة مرور ستة أعوام على تسمية الأمم المتحدة لسموه قائداً للعمل الانساني والكويت مركزاً للعمل الانساني، داعية الله تعالى أن يمنً عليه بالشفاء العاجل وأن يلبسه أثواب الصحة والعافية وأن يعود الى قيادة مسيرة التطوير والتحديث في الكويت الغالية. وقالت الشيخة عايدة في بيان: «ان تاريخ التاسع من سبتمبر الذي صدر فيه قرار الأمم المتحدة، عام 2014 بهذا الاستحقاق الذي تبوأه صاحب السمو سيبقى خالداً في الذاكرة الكويتية، وضوءاً ساطعاً في تاريخها الحديث، ومسيرتها المشرفة»، مضيفة «ان صاحب السمو أثرى التاريخ بأعماله الانسانية المتميزة التي امتدت الى أرجاء المعمورة كلها، ووصلت أياديه البيضاء الى شعوب الأرض كافة، فقد شهد العالم أجمع ممثلاً بأعلى هيئاته الدولية (هيئة الأمم المتحدة) بالجهود الانسانية والمبادرات الانمائية والمؤتمرات المانحة التي انطلقت من أرض الكويت الطيبة وأنقذت المنكوبين في مشارق الأرض ومغاربها».

وأشادت «بهذا الدور الانساني الذي نهض به صاحب السمو حتى غدا اسمه وساماً على صدر الانسانية يتلألأ في صفحات التاريخ مشعاً بمعاني العطاء والبذل والسخاء، بل ان التاريخ ليقف باجلال واكبار لهذا القائد الذي صار رمزاً انسانياً تتطلع اليه البصائر والأبصار، خاصة وقد حباه الله – تعالى- بحكمة وحنكة وحصافة وقيادة أدهشت كبار الشخصيات وعظماء العالم».

وبينت الشيخة عايدة أن «تسمية الكويت مركزاً للعمل الانساني نتج عن الدور الريادي الذي تنهض به في هذا المضمار، وما قدمته وتقدمه من عون ومساعدة في قارات العالم الست.

