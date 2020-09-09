فادية السعد: نعتز بتسمية الأمير قائداً للعمل الإنساني

وطن النهار

أعربت رئيسة الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية الشيخة فادية سعد العبدالله عن فخرها واعتزازها بالذكرى السادسة لتكريم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، ، بتسمية سموه قائدا للعمل الإنساني والكويت مركزا للعمل الإنساني من قبل الأمم المتحدة.

وقالت الشيخة فادية السعد في تصريح صحافي ان اختيار صاحب السمو لم يأت من فراغ فقد جاء لمسيرته الطويلة منذ أن كان وزيرا للخارجية «ونحن نفتخر بهذا التكريم وعلينا أن نعلم الأجيال القادمة أننا نستمد إنسانيتنا من عقيدة راسخة جبل عليها أهل الكويت بنيت على نشر المحبة ومساعدة المحتاجين وسنستمر بجهود قائدنا حامل لواء الإنسانية لنستكمل مسيرة العطاء».

وأضافت «يسعدنا أن نستذكر مع أهل الكويت تلك اللحظات التاريخية التي كرم فيها أميرنا وقائدنا بلقب هو الأبرز من نوعه تقديرا وعرفانا بالدور المهم الذي انتهجه في دعم مسيرة العمل الإنساني والخيري».

ولفتت إلى أنه بفضل توجيهات سموه وجهوده أبهرت الكويت الأسرة الدولية والمنظمات العالمية المتخصصة بالعمل الإنساني، مشيرة الى أن سموه دأب عبر العديد من الفعاليات على جعل الكويت الدولة السباقة إلى العمل الخيري الإنساني وتقديم المبادرات الإنسانية العالمية لتكون الرائدة في استضافة الأنشطة والمؤتمرات المعنية بالعمل الإنساني التي حرص سموه على رعايتها.

وأشارت الى سعي سموه الدائم إلى تعزيز ودعم الأعمال الخيرية والإنسانية داخل الكويت وخارجها ما جعله يستحق لقب قائد العمل الإنساني بجدارة.

وقالت «اننا في هذا اليوم نرفع أكفنا بالدعاء إلى الباري عز وجل أن يمن على أميرنا ووالدنا بموفور الصحة والعافية ويعود الى أرض الوطن سالما وان يشفيه شفاء لا يغادر سقما».

وتقدمت الشيخة فادية بالتهنئة بهذه الذكرى العظيمة لسمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله، داعية الله العلي القدير أن يسدد خطاه ويديم على الكويت وشعبها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتها الحكيمة.

كما هنأت بهذه الذكرى الكويت وشعبها، معربة عن الأمل في المزيد من التقدم للكويت الحبيبة.

