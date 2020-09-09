فاطمة الأمير: ذكرى عزيزة رفعت مكانة الكويت دولياً

وطن النهار

هنأ مكتب الشهيد سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بالذكرى السادسة للتكريم الأممي لسموه بمنحه لقب «قائد الإنسانية».

وقالت مدير عام مكتب الشهيد فاطمة الأمير في بيان: نحن جميعا في مكتب تكريم الشهداء وأسرهم بجميع كوادره وجميع أبناء شهداء الكويت الأبرار وأسرهم نرفع أكف الدعاء إلى السماء، ونتضرع إلى الله جلت قدرته بأن يعجل بالشفاء لسمو الأمير، وأن يسبغ عليكم ثوب الصحة والعافية لتعودوا سموكم قريبا إن شاء الله إلى الوطن الحبيب وإلى أبنائكم المواطنين المخلصين الأوفياء». وأضافت: تعيش دولة الكويت هذه الأيام وتفخر بذكرى عزيزة رفعت مكانتها عاليا إقليميا ودوليا وفي جميع المحافل الدولية، إنها الذكرى السادسة لتقلد سموكم اسم قائد الإنسانية، وتسمية دولة الكويت مركزا للعمل الإنساني، وذلك تكريما من الأمم المتحدة وتعظيما لما سطرتموه سموكم من أعمال جليلة ستظل خالدة في ذاكرة التاريخ، وتقديرا من المجتمع الدولي للدور الريادي الكبير لسموكم في مسيرة عطاء جعلت الكويت دولة المبادرات الإنسانية».

