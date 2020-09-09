النصرالله: نباهي الشعوب بأميرنا

وطن النهار

أعرب رئيس جمعية العلاقات العامة الكويتية جمال النصرالله عن فخره واعتزازه بمكانة الكويت الدولية كمركز للعمل الانساني والتي صنعها أمير الانسانية سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بأعماله الانسانية في دول العالم ومساندة دولة الكويت للشعوب المتضررة وقال النصر الله بمناسبة الذكرى السادسة لتكريم صاحب السمو أمير البلاد من قبل الأمم المتحدة ومنحه لقب «قائد العمل الانساني»، نحن نباهي شعوب العالم بأميرنا وقائدنا الحكيم، مشيدا بدور سمو الأمير في تعزيز السلام في العالم ومبادراته في تقديم المساعدات لدول العالم للخروج من النكبات والكوارث، لدرجة أن أصبحت الكويت بأعماله الجليلة «مركزا للعمل الانساني» وفي مقدمة الدول التي تحرص على دعم الشعوب ومساعدتها. وأضاف «هنيئا لنا بقائد الانسانية أميرنا الذي نشر الخير في كل العالم وأصبح قدوة ومثال يُحتذى به للقائد الفذ الذي أحبه شعبه وأحبته شعوب العالم.