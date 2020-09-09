العنزي: أيادي سمو الأمير حنت على القريب والبعيد

وطن النهار

أكد رئيس جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية فايز العنزي أن الذكرى السادسة لتسمية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد قائدا للعمل الإنساني واختيار الكويت مركزا للعمل الإنساني من قبل الأمم المتحدة محل فخر واعتزاز من كل الكويتيين، كما أنه محل ثناء وتقدير من العالم أجمع. وفيما عبّر العنزي عن خالص التهاني لسمو الأمير في هذه المناسبة، شدد على أن تلك التسمية تأتي عرفاناً بما قدمه ويقدمه سموه للعالم أجمع من عطاء متواصل في ريادة العمل الخيري الكويتي، ومساعدة البشرية في أرجاء المعمورة. وبين العنزي أن صاحب السمو لم يدخر جهدا في دعم كل القضايا الإنسانية وعلى رأسها قضية الأسرى والشهداء الكويتيين على مدى سنوات طويلة في أعقاب الغزو العراقي الغاشم، داعيا المولى عز وجل أن يمنّ على سموه بالشفاء العاجل، وأن يعيده إلى أرض الوطن، لمواصلة مسيرة البناء والتقدم في البلاد. ولفت إلى أن مآثر سموه عصية على العد والإحصاء، فأياديه البيضاء حنت على الصغير والكبير والقريب والبعيد، وتم التتويج بحصول سموه على هذا اللقب المستحق الذي سيظل محفورا في قلوب الكويتيين.