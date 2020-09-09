الياسين: الكويت سباقة دائماً للعمل الخيري والإنساني

وطن النهار

هنأ محمد خالد الياسين عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب وعضو المكتب التنفيذي في مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة صاحب السموأمير البلاد الشيخ صباح ا?حمد بمناسبة مرور الذكرى السادسة على لقب «قائد العمل الإنساني» وتسمية الكويت مركز العمل الإنساني وتكريم سموه من قبل ا?مم المتحدة في التاسع من سبتمر من العام 2014. وذكر الياسين ان الكويت بقيادة صاحب السمو وولي عهده الامين درائدة في العمل الخيري وتقديم المساعدات والمعونات وانقاذ ا?رواح وتخفيف المعاناة علىشعوب العالم، هذا الدعم اللامحدود جعل الكويت سباقة لهذا العمل الانساني الذي توارثناه من آبائنا واجدادنا. واعرب الياسين عن فرحته الكبيرة بمنح صاحب السمو هذا اللقب مشيرا الى ان سموه قدم وسوف يقدم الكثير لخدمة الشعوب العربية والعالمية ونتمنى من الله عزوجل ان يديم علينا نعمة ا?من وا?مان تحت راية صاحب السمو وولي عهده الامين حفظهما الله متمنين الله تعالى ان يشفي ويعافي سموه وان يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.