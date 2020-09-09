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«الصفا الخيرية» هنأت صاحب السمو


أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية الإنسانية محمد عبد الرحمن الشايع عن خالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، بمناسبة حلول الذكرى السادسة لمنح سموه لقب «قائد العمل الإنساني» وتسمية الكويت «مركزا إنسانيا عالميا»، من قبل منظمة الأمم المتحدة . وقال الشايع بمشاعر تفيض فخرا واعتزازا يشرفني أن أرفع إلى مقام سموكم السامي أبلغ آيات التهاني وأجزل التبريكات بهذه المناسبة؛ حيث جاء هذا التكريم الأممي؛ تقديرا لجهودكم الطيبة في مجال العمل الإنساني وماسطرتموه سموكم من أعمال جليلة ستظل خالدة في ذاكرة التاريخ.


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