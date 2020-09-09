الساير: سجل خيري مشرف لقائد العمل الإنساني حول العالم

وطن النهار

أشادت جمعية الهلال الأحمر الكويتي بالسجل المشرف بأعمال الخير والمبادرات الإنسانية لقائد العمل الانساني صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في جميع أنحاء العالم. وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية د. هلال الساير لـ «كونا» أمس بمناسبة الذكرى السادسة لتكريم الأمم المتحدة لسمو الأمير بتسميته (قائدا للعمل الإنساني) ودولة الكويت (مركزا للعمل الإنساني) التي تصادف غدا إن هذه الذكرى «مناسبة تفتخر بها الكويت كما يفتخر بها كل مواطن».

وأضاف الساير أن سمو الأمير دأب عبر كثير من الفعاليات لجعل الكويت الدولة السباقة إلى العمل الخيري الإنساني وتقديم المبادرات الإنسانية العالمية وأن تكون مركزا رائدا لاستضافة العديد من الأنشطة ذات الصلة مؤكدا حرص سموه على المشاركة شخصيا في المؤتمرات المهتمة بالعمل الإنساني.

وأشار إلى أن الكويت شهدت في السنوات الماضية الكثير من الفعاليات الداعمة للعمل الإنساني، لافتا إلى استضافتها للمؤتمرات الدولية الثلاثة الأولى للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية كتأكيد جديد على دور السياسة الخارجية الكويتية الإنسان.

وأوضح أن سمو أمير البلاد أعلن في المؤتمر الأول الذي عقد في يناير عام 2013 تبرع الكويت بمبلغ 300 مليون دولار الأميركي في حين ارتفعت قيمة التبرعات الكويتية في المؤتمر الثاني الذي عقد في ينايرعام 2014 إلى 500 مليون دولار وكذلك في المؤتمر الثالث بشهر مارس عام 2015 تم التبرع بمبلغ 500 مليون دولار.

وذكر أن دولة الكويت شاركت ايضا في مؤتمر المانحين الرابع الذي استضافته لندن في فبراير عام 2016 الذي أعلن سمو امير البلاد خلال ترؤسه وفد دولة الكويت والمشاركة في رئاسة المؤتمر وتقديم مبلغ 300 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات.

ولفت الساير إلى دور سمو أمير البلاد باستضافة مؤتمر إعاده إعمار العراق عام 2018 مشيرا إلى أن تعهدات الدول المشاركة في المؤتمر بلغت 30 مليار دولار.

وأكد أن العمل الانساني والخيري لا يزال يشهد في عهد سموه قفزة مؤسسية هائلة وانتشارا واسعا في مختلف أنحاء العالم وما يقوم به سموه من جهود إنسانية كبيرة لدعم المحتاجين والمتضررين في جميع أنحاء العالم.

وبين أن جمعية الهلال الأحمر الكويتي سطرت صفحات من الدعم المتواصل لعدة مشاريع إنسانية في كثير من بلدان العالم وأصبحت أحد العناوين البارزة لأيادي الخير، معربا عن التقدير لمبادرات سمو أمير البلاد «التي جعلته مستحقا للقب أمير الإنسانية عن جدارة واستحقاق».

وقال الساير إن جمعية الهلال الأحمر وبدعم من سمو أمير البلاد أصبحت علامة بارزة في ساحات العطاء الانساني بفضل تحركاتها الميدانية السريعة في جميع الساحات والمناطق مشيرا إلى أن جهود الجمعية تعد جزءا من الواجب الانساني الذي يعبر عن الموقف الرسمي للكويت قيادة وشعبا.

ودعا الجميع إلى التوجه بالدعاء لسمو أمير البلاد بالعودة إلى أرض الوطن سالما غانما من رحلة العلاج حتى يكمل سموه مسيرة الخير التي يقود بها الوطن والشعب الكويتي.

