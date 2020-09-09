سفراء: سمو الأمير رجل سلام وحكمة

وطن النهار

تقدم سفير دولة فلسطين لدى البلاد بالتهنئة لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وللكويت بمناسبة الذكرى السادسة لمنح سموه لقب قائد العمل الانساني من قبل الأمم المتحدة واختيار دولة الكويت مركزاً للعمل الإنساني ، وقال طهبوب في تصريح صحافي: بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع ابناء الجالية الفلسطينية في دولة الكويت أتقدم لسموه الامير باسمى آيات التهنئة والتبريكات داعيا الله عز وجل ان يحفظ سموه وان يعيده للكويت وشعبها سالمًا غانمًا بموفور الصحة والعافية وان يديمه للامة العربية داعما وحكيما. واضاف وبهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا اود اعادة التأكيد على الامتنان الكبير والشكر العميق لدولة فلسطين وعلى رأسها الرئيس محمود عباس على الدعم اللامحدود الذي يقدمه سمو الامير الشيخ صباح الاحمد ودولة الكويت الشقيقة للقضية الفلسطينية سياسيًا وماديًا ومعنويًا منذ النكبة وحتى يومنا هذا اذ انها فتحت أبوابها لابناء الشعب الفلسطيني للعمل والعيش على ارض هذا البلد الطيب مؤكدا ان فلسطين قيادة وشعبا ستبقى الشقيق المخلص والأمين لدولة الكويت والتي تدعم بكل ما لديها قضيتنا العادلة. ولفت الى ان الشعب الفلسطيني وقيادته يقدرون ويثمنون عاليا مواقف الكويت غير القابلة للمساومة في احلال السلام ونيل شعبنا حقوقه وإقامة دولة فلسطين عاصمتها القدس.

ومن جانبه تقدم عميد السلك الدبلوماسي سفير السنغال عبد الاحد امباكي بالتهنئة الخالصة لسمو امير البلاد بمناسبة الذكرى السادسة لمنح سموه لقب قائد العمل الانساني.

وقال ان الاحتفال بهذه الذكرى مفخرة لنا جميع حيث ان سموه يستحق هذا اللقب وعن جدارة لافتا الى الدور الذي رصفه بالمتميز للكويت قي مساندة الشعوب الأفريقية. واضاف ان لسموه وللكويت ولشعبها أيادي بيضاء في حميع دول العالم فهي تساعد المستضعفين وتنشر السلام في العالم ولذلك فإن منح سمو الامير لهذا اللقب الاميمي يعد فخر لجميع الدول الاسلامية

وارضح ان سموه رحل سلام وحكمة وتواضع.

ومن ناحيته اعرب سفير الجزائر لدى البلاد عبد المالك بو هدو عن سعادته لمشاركة الكويت الذكرى السادسة لمنح سمو الامير الشيخ صباح الاحمد لقب قائد العمل الانساني وجعل الكويت مركزا للعمل الانساني

وقال لـ «النهار»: ان تكريم الامم المتحدة لسمو الامير لم يأت من فراغ وانما جاء نظير مسيرة سموه الحافلة بالإنجازات ودعم شعوب العالم وقضايا السلام.

واشار الى ان الكويت لها مكانة خاصة بين الدول العربية والإسلامية وتتمتع باحترام وتقدير الجميع كما ان سموه مدرسة في العمل الدبلوماسي نتعلم منها واشار الى ان بلده يعتز بسموه وبحكمته ونظرته لمعالجة الأمور.

كما تقدم عميد السلك الدبلوماسي الآسيوي سفير طاجيكستان د. زبيد الله زبيدوف بالتهنئة لسمو الامير وللكويت شعبا وحكومة بهذه المناسبة.

وقال سمو الامير شخصية تستحق التكريم اذ انه رجل السلام والمحبة والإنسانية.

واضاف نجدد اعتزازنا بمنح سموه لقب قائد العمل الانساني والكويت مركزا للعمل الانساني لان هذا التكريم الأممي جاء نتيجة ما يقدمه سموه لدعم شعوب العالم والمنطقة ولما تحظى به الكويت من مكانة كبيرة لدى شعوب العالم نظير ما تقدمه من مساعدات إنسانية ووقوفها الى جانب الشعوب الفقيرة.

واشار ان علاقتنا بالكويت متميزة وتتطور ونحن فخورون بهذه العلاقات التي تمنى يوما بعد يوم.

وتمنى عودة سمو الامير الى ارض الوطن بصحة وسلامة وقال نحن نتابع باهتمام بالغ اخبار سموه وقد أسعدنا جدا تصريح سمو رئيس مجلس الوزراء الأخير بخصوص صحة سموه ونأمل ان يعود قريبا الى وطنه ومحبيه ونحتفي بعودته سالما معافا.

اختتم كلامه اجدد مرة اخرى تهناتي لسموه وللكويت بهذه المناسبة الغابية على قلوبنا لشبه الدبلوماسية ونتمنى الازدهار والتقدم للكويت ولشعبها.

ومن ناحيته قال سفير مصر لدى البلاد طارق القوني: اتقدم وأسرة البعثة الدبلوماسية المصرية والجالية المصرية في الكويت بخالص التهنئة لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمـد وللشعب الكويتي بمناسبة حلول الذكرى السادسة لحصول سموه على لقب قائد العمل الإنساني من قبل الأمم المتحدة.

واكد أن هذا اللقب مُستحق وبجدارة، ويأتي عرفاناً بمسيرة عطاء سمو الأمير لخدمة الإنسانية، وقيادته دولة الكويت في مساعيها المستمرة والرائدة لرفع المعاناة عن الشعوب التي تواجه كوارث طبيعية وإنسانية في مختلف ارجاء العالم وخاصة فيما يتعلق باللاجئين والنازحين السوريين ودعم برامج المساعدات الدولية للعراق وزيادة المساهمات الطوعية لوكالة الأونروا لغوث اللاجئين الفلسطينيين، ما أسهـم في معالجة العديد من الأزمات الإنسانية الدولية وتخفيف المعاناة عن الشعوب المنكوبة.

