الخالد: تكريم سمو الأمير دلالة على المكانة الدولية الرفيعة للكويت

وطن النهار

بمناسبة الذكرى السادسة لتسمية هيئة الأمم المتحدة لدولة الكويت مركزاً للعمل الانساني ولحضرة صاحب السمو الأمير قائداً للعمل الانساني في التاسع من سبتمبر عام 2014 جدد محافظ الأحمدي الشيخ فواز خالد الحمد الصباح التهنئة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد والكويت الحبيبة وأهلها ومحبيها.

وقال المحافظ في تهنئته، يشرفني ويسعدني وبالأصالة عن نفسي وباسم أهالي وقاطني محافظة الأحمدي الكرام، في الذكرى العزيزة لتسمية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد قائداً للعمل الانساني ودولة الكويت الحبيبة مركزاً للعمل الانساني من قِبل هيئة الأمم المتحدة، أن أرفع الى مقام سموه حفظه الله ورعاه أخلص التهاني القلبية مقرونة بأصدق الدعوات الى المولى سبحانه بأن يمتعه بموفور الصحة والعافية وطول العمر وأن يعيده الى أهله ووطنه سالماً معافى عاجلاً غير آجل ليواصل مسيرة عطائه الزاخرة بالخير والممارسات الانسانية السامية. وأضاف الخالد، مبتهلاً الى المولى جلت قدرته أن يحفظ كويتنا الغالية ويحقق لها المزيد من الرفعة والمجد في ظل قيادتها الرشيدة وأن يديم عليها نعم الأمن والأمان والاستقرار والرخاء، وأن يُبقيها أبد الدهر مركزاً انسانياً شامخاً وواحة خير وعطاء، انه نعم المجيب.

واستطرد محافظ الأحمدي، وسيبقى هذا التتويج المستحق دليلاً حياً متجدداً على المكانة الرفيعة التي تتبوأها الكويت الغالية وسمو الأمير رعاه الله على صعيد العمل التنموي والخيري والاغاثي الخالص لوجه الله تعالى، وستظل صنائع المعروف الكويتية بشتى صورها والأيادي البيضاء لأهلها الكرام ممتدة بالعطاء والغوث والمدد الى كل ملهوف أو مكروب أو محروم حول العالم من دون تفرقة أو تمييز أو انتظار مقابل باستثناء مرضاة الله تعالى. وتابع الخالد، هنيئا لنا بوطننا الأغر وبقيادتنا الملهمة وبالاجماع الدولي الفارق على جدارتهما بهذا التتويج الذي يترجم التقدير العالمي الاستثنائي لانسانيتهما وفي أبهى صورة، هذا التقدير الذي يحدو بكل الكويتيين والكويتيات بأن يفخروا ويعملوا من دون كلل لأجل الوفاء باستحقاقاته وبروح الفريق الواحد الواعي بمكانة الوطن والقيادة ومايليق بهما من قول وفعل.

واختتم، نبتهل الى الله تعالى أن يحفظ كويتنا الحبيبة مركزاً للعمل الانساني وحضرة صاحب السمو الأمير قائداً للانسانية، اللهم آمين.

