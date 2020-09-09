انتصار السالم: مساهمات لامحدودة لسمو الأمير لإغاثة الإنسانية

وطن النهار

أعربت الشيخة انتصار سالم العلي عن اعتزازها وفخرها بالدور الكبير الذي يقوم به سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في نشر السلام والأمن في العالم، مؤكدة أن تكريم سموه الأممي عام 2014 جاء لمساهماته اللامحدودة في تقديم المساعدات للدول المتضررة من الكوارث والحروب.

وقالت الشيخة انتصار في تصريح لها بمناسبة الذكرى السادسة لمنح سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لقب قائد العمل الانساني من قبل الأمم المتحدة، قالت إن هذا اللقب منح لسموه نظرا لدعمه ومساندته الدول التي تعيش أزمات اذ ان سموه يسعى دائما لنشر السلام وتعزيز العمل الانساني في المنطقة والعالم وهذا ما جعل من الكويت مركزا للعمل الإنساني، مشيرة لاستضافة الكويت وبمبادرات من سمو الامير العديد من المؤتمرات الدولية لمساندة الشعوب التي تعيش أزمات حيث ان الكويت تهتم بالإنسان أولا.

وأشارت إلى أن سمو الأمير منذ كان وزيرا للخارجية ساهم في ابراز دور الكويت الانساني ، لافتة الى أن شعب الكويت جبل على فعل الخير، وهو من أكثر الشعوب حرصا على تقديم المساعدات الإنسانية في شتى أنحاء العالم. وعبرت عن سعادتها بالدور الإنساني الذي تلعبه دولة الكويت على مستوى العالم، ومساهماتها المستمرة في نشر السلام ومساعدة المتضررين من الحروب والكوارث.

