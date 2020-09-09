جاسم الياسين: ذكرى ملهمة للأجيال وشاهدة على إنسانية الكويت

وطن النهار

أكد رئيس مجلس ادارة جمعية الرحمة العالمية الشيخ د. جاسم مهلهل الياسين أن تاريخ 9 سبتمبر من كل عام سيظل مناسبة تاريخية ووطنية ملهمة للأجيال وشاهدة على انسانية الكويت واصطفافها وأميرها وشعبها المعطاء الى جانب المحتاجين والمنكوبين في مختلف أنحاء العالم.

وقال الياسين في تصريح صحافي بمناسبة الذكرى السادسة لتتويج صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد قائدا للعمل الانساني وتسمية الكويت مركزا انسانيا ان مبادرة الأمم المتحدة في 9 سبتمبر 2014، أن العمل الخيري شهد في عهد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قفزة مؤسسية هائلة وانتشارا واسعا في مختلف أنحاء العالم، لافتا الى ايمان سموه بنبل الرسالة الانسانية ودور العمل الخيري في تقديم العون وتنمية الشعوب المحتاجة. وأوضح الياسين أن تكريم سمو الأمير تعد سابقة أولى من نوعها وشهادة أممية بريادة العمل الخيري الكويتي ودوره الفاعل في مساعدة المحتاجين، مبيناً أن أيادي سموه البيضاء امتدت الى جميع أصقاع العالم لتخفيف معاناة المتضررين من جراء الكوارث والأزمات الانسانية. وأضاف الياسين أن اليوم تحل الذكرى السادسة لهذا التكريم الأممي، ومازال العمل الخيري الكويتي يواصل مسيرته نحو التطور والمؤسسية والتوسع في نشاطه وبرامجه بكل كفاءة واقتدار من أجل تخفيف معاناة المنكوبين من جراء الحروب والكوارث. وأشار الياسين أن هذا التكريم يعدُّ اعترافاً بالدور الريادي الذي تقوم به الكويت في المحافل الدولية على الصعيد الانساني، ويأتي نتيجة لمسيرة طويلة من العطاء في مجال العمل الانساني، على مستوى آسيا وأفريقيا والعالم العربي، مشيراً الى أنَّ نصرة المظلوم واغاثة المكروب من المبادئ الأساسية في الاسلام، والتي تعد جزءاً أصيلاً من تكوين قيادة هذا الوطن وشعبه. وبين الياسين أن توجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للقائمين على العمل الخيري ذات أثر بالغ في نجاحه وتمكن مؤسساته من بلوغ أهدافها الانسانية النبيلة، لافتا الى ان المتابع لجهود سمو الأمير وتحركاته على صعيد العمل الانساني يدرك تماما أهمية الدور الرائد الذي يضطلع به سموه في دعم وتعزيز قيم الأمن والسلام والتعايش بين الدول التي تشهد كوارث أو نزاعات، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يمتع صاحب السمو بالصحة ويلبسه ثوب العافية وأن يحفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.

