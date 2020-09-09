الجبري: التكريم الأممي تتويج لدبلوماسية العمل الإنساني

وطن النهار

استذكر وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري بكل فخر واعتزاز الذكرى السادسة لتكريم منظمة الأمم المتحدة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بتسميته قائدا للعمل الانساني والكويت مركزا للعمل الانساني وذلك تتويجا لدبلوماسية العمل الانساني ودعما لمسيرة العمل الخيري الذي أرسى دعائمه سموه رعاه الله.

وقال الجبري في تصريح صحافي أمس بهذه الذكرى التي تصادف اليوم «ونحن نعيش هذه المناسبة الوطنية التي تعبر عن مكانة بلادنا العزيزة ودورها المحوري في الجهود الانسانية فان الألسن تلهج بالدعاء الى الله عز وجل أن يديم على سموه رعاه الله الصحة والعافية والعمر المديد ويعود الى وطنه وشعبه ليكمل مسيرة العطاء ويواصل اعلاء صروح النهضة الحضارية في كويتنا الغالية».

وشدد على أن حرص صاحب السمو أمير البلاد المفدى على تقديم المبادرات الانسانية واستضافة الكويت للعديد من المؤتمرات الدولية التي تعنى بالعمل الانساني والاغاثي جعل الكويت رائدة عالميا في الأعمال الانسانية ما ساهم في ارساء دعائم الأمن والسلم العالميين والتخفيف عن كاهل الشعوب المنكوبة جراء الحروب أوالكوارث الطبيعية.

وأضاف الجبري أنه على الرغم من انشغال العالم والكويت في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فان الكويت وبتوجيهات من القيادة السياسية العليا واصلت دورها الانساني والاغاثي في تقديم يد العون والمساعدة للتخفيف من وطأة هذا الوباء عن الدول والمساعدة على تخطي هذه المرحلة الحرجة التي يعيشها العالم أجمع وكذلك استمرار المساعدات الأخرى بكل أشكالها للدول والشعوب المحتاجة.

وتوجه وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب بالدعاء الى الباري جل في علاه أن يرفع الوباء المتمثل بفيروس كورونا المستجد عن بلادنا الكويت والعالم أجمع وأن يعجل بشفاء المصابين وينعم الجميع بالصحة والعافية.

