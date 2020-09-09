مبارك الدعيج: تكريم الأمم المتحدة لصاحب السمو تقدير لمسيرة العطاء المتميزة للبلاد

وطن النهار

قال رئيس مجلس الادارة والمدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الشيخ مبارك الدعيج ان المكانة الكبيرة التي تحظى بها دولة الكويت في العالم كانت ثمرة جهود عظيمة ودبلوماسية متميزة قام بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وحرص سموه على بناء جسور التعاون مع مختلف دول العالم.

وأضاف الدعيج في بيان لـ (كونا) أمس بمناسبة الذكرى السادسة لتكريم الأمم المتحدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد بتسمية سموه (قائدا للعمل الانساني) ودولة الكويت (مركزا للعمل الانساني) التي تصادف اليوم الأربعاء أن هذا التكريم غير المسبوق يتوج مسيرة العطاء التي تميزت بها دولة الكويت على مدى سنوات طويلة. وأوضح أن سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه استطاع منذ توليه مهام وزارة الخارجية الكويتية أن يرسي دعائم مفهوم دبلوماسية العمل الانساني التي تنطلق من طبيعة شعب الكويت الذي جبل على العمل الخيري. وقال ان سموه رعاه الله يؤمن بأن الانسان لا يمكن أن يعيش بمعزل عن الآخرين ولابد أن يؤثر ويتأثر بمحيطه الخارجي من أجل أن تسود روح التعاون التي توفر الحياة الكريمة للبشرية.وأكد الشيخ مبارك الدعيج أن مسيرة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله الحافلة بالعطاء والمبادرات الانسانية التي شملت العديد من دول العالم تمثل تجسيدا واضحا ودقيقا لرسالة دولة الكويت الانسانية التي حرصت على توجيهها الى المجتمع الدولي.

وأشار الى أن المبادرات الانسانية التي قدمتها الكويت تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله لمختلف دول العالم دفعت المجتمع الدولي الى أن يحذو حذو الكويت بتقديم المساعدات للدول الفقيرة أو المنكوبة ما كان له كبير الأثر في اشاعة روح التعاون والتضامن في العالم.

وقال الشيخ مبارك الدعيج ان التاريخ العالمي سوف يخلد اسم سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كأحد زعماء العالم القلائل الذين نذروا أنفسهم لخدمة البشرية ومساعدة المحتاجين ودعم جهود التعاون في العالم.

وأعرب عن تمنياته لصاحب السمو أمير البلاد أن يمتعه المولى تعالى بموفور الصحة والعافية وأن يمده بالشفاء العاجل ليعود الى أرض الوطن سالما لمواصلة عطائه واستكمال مسيرة النهضة والبناء وتحقيق الخير والتقدم والازدهار لأبناء الكويت الذين بادلوه الحب والتقدير.

