جهود مباركة وحثيثة من أرض الإنسانية للعالم أجمع

وطن النهار

«الكويت بخير بتلاحم أبنائها وتعاونهم وأياديها البيضاء التي امتدت الى مشارق الأرض ومغاربها» بهذه الكلمات اختتم سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله- كلمته الى اخوانه وابنائه المواطنين.

ففي الوقت الذي تتزايد فيه تأثيرات انتشار فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) على العالم لاسيما الدول الفقيرة سارعت دولة الكويت كعادتها لتلبية الواجب الإنساني للعمل على احتواء هذه التداعيات ومد يد العون للمتضررين في مختلف أصقاع العالم.

وفي هذا الاطار أشاد المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة ومدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الكويت الدكتور سامر حدادين بتضامن دولة الكويت مع المجتمع الإنساني الدولي وانضمامها إلى الحملة الدولية لتكريم العاملين في المجال الإنساني حول العالم.

وقال حدادين في بيان صحافي مشترك مع مساعد وزير الخارجية الكويتية لشؤون المنظمات الدولية ناصر الهين بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني إن الكويت على وجه الخصوص تذهب إلى أبعد الحدود في أوقات غير عادية لمساعدة النساء والرجال والأطفال الذين انقلبت حياتهم بسبب الأزمات ووباء (كوفيد 19) العالمي.

واضاف ان ذلك تجلى بوضوح من خلال «تفاني أبطال الحياة الحقيقيين ومثابرتهم وتضحيتهم بأنفسهم وهم يستجيبون لأزمة (كوفيد 19) والزيادة الهائلة في الاحتياجات الإنسانية التي أحدثتها ومن بينهم نساء ورجال من منظمات حكومية ومجتمعات مدنية ومتطوعون».

وأكد أن هؤلاء «هم الأبطال المجهولون الذين يتعرضون لاختبار لم يسبق له مثيل وهم يوفرون الطعام والمأوى والرعاية الصحية والحماية والأمل لملايين الأشخاص المحتاجين حول العالم».

وثمن تضامن دولة الكويت مع المجتمع الإنساني من خلال مساهمتها في خطة منظمة الصحة العالمية للاستعداد والاستجابة الاستراتيجية في الأردن ولبنان وفلسطين والعراق والسودان وباكستان وكذلك تقديم تضامن إضافي من خلال تعهد الكويت بدعم جهود الاستجابة الإنسانية للأحداث المأساوية التي هزت لبنان في 4 أغسطس الحالي.

ونوه بمسارعة دولة الكويت للاستجابة من خلال إنشاء جسور جوية لتقديم المساعدات الطارئة اليومية من خلال جمعية الهلال الأحمر الكويتي بمشاركة المنظمات غير الحكومية والمتطوعين في مساعدة ضحايا هذه المأساة.

ومن جانبه قال الهين «نحن فخورون بتلك الجهود المباركة والحثيثة من أرض الإنسانية بقيادة قائد الإنسانية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وشفاه وعافاه وأعاده سالما معافى إلينا جميعا».

وفي جانب متصل اشاد مدير مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لتنسيق الشؤون الإنسانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في القاهرة إياد نصر في بيان صحافي بالمناسبة بجهود الكويت ومساهماتها الانسانية.

وقال نصر «بينما يحارب العالم بأسره جائحة (كوفيد 19) نشيد اليوم بجهود جميع العاملين في المجال الإنساني حول العالم ونطالب بحمايتهم وتوفير بيئة عمل آمنة لهم» معربا عن تقديره للجهود الكويتية الانسانية ومساهمتها لتحقيق هذا الهدف.

وفي هذا السياق واصل الفريق الميداني لجمعية الهلال الاحمر الكويتي الموجود في بيروت تنقله من منزل الى اخر مقدما العون والدعم الانساني للأسر المتضررة من جراء انفجار مرفأ بيروت.

وقال رئيس وفد الهلال الاحمر الكويتي الى لبنان الدكتور مساعد العنزي في تصريح لـ«كونا» ان الجمعية تقف الى جانب الأسر المتضررة بدعمها بمختلف الاساليب والاشكال سواء عبر توفير المواد الغذائية او الصحية.

واشار الى ان فريق الجمعية وزع مواد صحية وكمامات ومعقمات على المواطنين اللبنانيين كإجراء احترازي لمساعدتهم على مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19». ولفت العنزي الى استمرار فريق الجمعية في توزيع السلال الغذائية والصحية على الاسر المتضررة من جراء انفجار بيروت مشيرا الى ان الجمعية وضعت خطة عمل لتوزيع 10 الاف سلة غذائية وصحية على المتضررين بالتعاون مع سفارة الكويت في لبنان والصليب الاحمر اللبناني بحسب الكشوفات التي وضعت من قبل الاخير.

واكد مواصلة الفريق الميداني دوره الانساني الذي بدأه بعيد وقوع الانفجار في الرابع من الشهر الحالي من خلال توزيع الاجهزة الطبية والمستلزمات الصحية والاجهزة الكهربائية وزيارة الجرحى والوقوف على احتياجاتهم الأساسية.

وذكر العنزي ان الجمعية قامت بتزويد الصليب الاحمر اللبناني بـ10 مولدات كهربائية لمراكز الاسعاف وبنك الدم الى جانب الاتفاق معه على تسليمه 10 سيارات اسعاف وأربع سيارات بنك دم متنقلة.

ومازلنا في الشأن اللبناني حيث أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي د. هلال الساير بدعم المتبرعين من المواطنين والمقيمين ورجال الأعمال والقطاع الخاص لحملة (معك يا لبنان).

وقال الساير في تصريح لـ«كونا» إن أهل الكويت ساهموا بسخاء لدعم الأشقاء في لبنان من خلال دورهم الكبير في تزويد المستشفيات بالمستلزمات الطبية وتوزيع الحصص الغذائية للمتضررين.

وأضاف أن تلك التبرعات ساهمت بتوفير الأجهزة والمعدات الطبية لعدة مستشفيات تضررت جراء انفجار مرفأ بيروت أخيرا ومنها مستشفى الوردية والجعيتاوي والمقاصد الخيرية والروم والكارنتينا.

وأشار إلى أن فريق الهلال الأحمر الكويتي الميداني قام بزيارة الجرحى والأسر المتضررة للاطلاع على احتياجاتهم وتوفيرها لهم بشكل عاجل مؤكدا أن الجمعية لن تتوانى عن تقديم كل أنواع الدعم للأشقاء في لبنان.

وذكر أن اللجنة الشعبية الكويتية لجمع التبرعات قامت عبر الجمعية بتقديم الدعم لترميم وتجهيز ثلاثة أجنحة بالكامل في مستشفى الوردية في بيروت وهي قسم الولادة وحديثي الولادة وقسم الجراحة والعظام وقسم الأمراض الباطنية.

ولفت الساير إلى أن الجمعية تبرعت بتجهيز جناح مركز سرطان الأطفال في لبنان الذي يعالج أكثر من 300 طفل يصارعون المرض في المركز.

وأكد أن دعم المشاريع الصحية في مستشفيات لبنان يهدف إلى تعزيز قدراتها وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة إضافة إلى تقديم الاستجابة العلاجية السريعة للمرضى.

