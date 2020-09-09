الصافي: العلاقات الكويتية - العراقية متطورة ومتميزة

وطن النهار

احتفل في قصر بيان أمس بتسلم سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد أوراق اعتماد السفير المنهل الصافي وذلك كسفير لجمهورية العراق لدى الكويت.

وأكد السفير الصافي متانة العلاقات الثنائية الكويتية - العراقية، واصفاً اياها بالمتميزة والمتطورة.

وقال الصافي لـ«النهار» في أول تصريح له بعد تسلم مهام عمله: التقيت سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وقدمت له أوراق اعتمادي كسفير لبلادي لدى الكويت وقد استمعت من سموه الى عبارات اشادة بعلاقة البلدين، متمنياً لي طيب الاقامة والنجاح في مهمتي.

وأضاف: اتمنى ان أكون مساهماً بارزاً في توطيد العلاقات الكويتية - العراقية التي تشهد خلال السنوات الأخيرة نمواً مضطرداً، آملاً تعزيزها في الفترة المقبلة بزيادة الزيارات واللقاءات الرسمية بين مسؤولي البلدين لوضع خارطة طريق تعزز من علاقاتنا الثنائية على جميع الأصعدة والمجالات.

وأشار إلى ان علاقات البلدين مبنية على الاحترام المتبادل وحسن الجوار والتوافق على جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، لافتا الى انعقاد لجنة المتابعة الكويتية - العراقية اجتماعها الأسبوع المقبل لبحث العديد من الملفات والقضايا التي ستتم مناقشتها في اجتماعات اللجنة الثنائية في دورتها الثامنة والتي من المقرر عقدها في بغداد.

وأوضح حرص الجانبين على طرح جميع المواضيع العالقة من خلال الطرح البناء والاعتماد على المشتركات الكثيرة بين البلدين من أجل الانطلاق الى مساحة أوسع لتوطيد العلاقات.

وعن الذكرى السادسة لمنح سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لقب قائد العمل الإنساني وتسمية الكويت مركزا له قال: هذه مناسبة سعيدة على قلوبنا واتقدم بخالص التهنئة لصاحب السمو الذي استحق هذا اللقب الأممي عن جدارة واستحقاق لدوره الدبلوماسي والإنساني الرائد، متمنياً لسموه الشفاء العاجل والعودة الميمونة إلى الكويت.

من جانب آخر، التقى السفير الصافي أمس مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد العوضي، حيث استعرض معه العلاقات بين البلدين والتحضير لاجتماعات لجنة المتابعة للجنة المشتركة بين البلدين التي ستعقد الأحد المقبل.

