الفارس: دعم فرص المشروعات الصغيرة في المناقصات

وطن النهار

تسلمت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. رنا الفارس تقرير فريق العمل الذي قامت بتشكيله لبحث سبل تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمناقصات التي تطرح بالجهات التابعة لها. وأشارت الفارس إلى أن التقرير الذي وصفته بالمتميز كان يهدف لبحث جميع السبل المتاحة من أجل تمكين قطاع المبادرين من أصحاب الأعمال في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدخول للمناقصات التي تقوم وزارة الأشغال العامة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة للطرق بطرحها. وشددت أن تشكيل فريق العمل وتكليفه ببحث كل السبل التي من الممكن تقديمها لهذه الشريحة من اصحاب الأعمال وتقديمه للتوصيات العملية بهذا الشأن، يأتي دعماً لمبادري هذه المشروعات التي تُعد عصب الاقتصاد الحديث، مؤكدة أن مثل هذه الخطوة بإفساح المجال أمام هؤلاء المبادرين ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيسهم بتحقيق التنمية الاقتصادية للبلد، وكذلك توفير فرص وظيفية حقيقية للكوادر الوطنية الكويتية.

