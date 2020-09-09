مجلس الأمة أقرَّ ميزانيات جهات مستقلة

وطن النهار

وافق مجلس الامة في جلسته الخاصة امس الثلاثاء على مشاريع القوانين بربط ميزانية سبع جهات ملحقة اخرى للسنة المالية «2020 - 2021» وقرر احالتها الى الحكومة ليصبح بذلك اجمالي عدد الجهات الملحقة التي تم اقرار مشاريع القوانين بربط ميزانياتها 20 جهة ملحقة. شملت الجهات السبع الملحقة التي تم التصويت عليها -كل على حدة- «جامعة الكويت، الهيئة العامة لشؤون القصر، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للشباب»، وضمت الجهات «الهيئة العامة للغذاء والتغذية، هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها». وكان المجلس بدأ جلسته الخاصة بمناقشة تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بربط ميزانيات الجهات الملحقة للسنة «2020-2021» وعددها 20 مشروعا بقانون. واظهرت نتيجة التصويت على مشاريع القوانين موافقة 46 عضوا ورفض سبعة اعضاء من اجمالي الحضور البالغ عددهم 53 عضوا، وشملت الجهات الملحقة «مجلس الامة وبلدية الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية، الادارة العامة للاطفاء، الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والهيئة العامة للرياضة».

وضمت الجهات «الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، الهيئة العامة لمكافحة الفساد، الهيئة العامة للقوى العاملة، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والديوان الوطني لحقوق الانسان».

وفي الجلسة نفسها وافق المجلس على مشروعي قانونين بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنتين الماليتين (2018-2019) و(2019-2020) ومشروع قانون بربط ميزانية المؤسسة للسنة المالية (2020-2021) وقرر إحالتها إلى الحكومة. وأظهرت نتيجة التصويت على مشاريع القوانين الثلاثة في جلسة مجلس الأمة الخاصة موافقة 31 عضوا ورفض 12 عضوا من اجمالي الحضور البالغ عددهم 43 عضوا. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة بمناقشة الميزانيات والحسابات الختامية عند التاسعة والنصف صباحا، وتلا الامين العام علام الكندري اسماء الحضور والمعتذرين.

عبدالصمد (رئيس لجنة الميزانيات): كان للظرف الوبائي اثر في تأخر اعمال اللجنة، موضحا ان الاطار العام للميزانية العامة بعد التعديل باجمالي ايرادات 7?5 مليارات والمصروفات بـ 21?5 مليار دينار، بعجز تقديري 14 مليار دينار، ورغم ذلك متوقع تقلص العجز مع التحسن النسبي لسعر بيع برميل النفط الذي قارب 45 دولاراً في حين محدد بالميزانية المتحوطة 30 دولاراً مع تخفيضات على المصروفات بما يفوق 900 مليون مع التأكيد على عدم مساسها بحقوق ومكتساب الموظفين ومتلقي الدعومات. وقال: ان تمويل مصروفات خارج نطاق الميزانية دون الرجوع لمجلس الامة للتأمينات الاجتماعية وتسليح وزارة الدفاع وخسائر شركات القطاع العام كالنقل العام والخطوط الجوية الكويتية والصرف من حساب العهد والقروض المليارية الممنوحة لبعض البنوك المركزية العربية دون استردادها، ادت لاستنزاف 50 ملياراً وهي الفوائض المحققة خلال الفترة من عام 2000 الى 2013، معتبرا ما جرى نهج حكومي غير حصيف، داعيا الحكومة لاستحقاق القروض من البنوك المركزية العربية. واوضح: ان التنسيق الحكومي مع المجلس ادى لانعاش سيولة الاحتياطي العام بقرابة 9 مليارات دينار عبر الذهاب لبدائل طالبت بها اللجنة، كتبادل الاصول بين صناديق الاحتياطي العام والاجيال وترحيل الارباح المحتجزة ووقف الاستقطاع لصندوق الاجيال، مؤكداعلى اهتمام اللجنة بمراقبة معالجة ملاحظات على الحسابات الختامية لمؤسسة البترول.

واشار: سيقل العجز المتوقع والحاجة الى الاقتراض في المنظور القريب اذا اعتبرنا ما ذكرته من ظروف واذا استمرت الحكومة في مسألة ترشيد الانفاق، فلا يعقل نقترض، ونحن لدينا مستحقات تتطلب التحصيل في الخارج، مطالبا باعادة هيكلة الجهاز الاداري للدولة، داعيا الى اتخاذ استراتيجيات اخرى للمدى المتسوط والبعيد، مشيرا الى تراجع الحكومة عن المشروعات، مشيرا لعيوب عدم تفرغ اعضاء مجالس ادارات الجهات الحكومية ما يتسبب بعدم الاهتمام بالقرارات ذات الانعكاسات السلبية على الميزانية، فضلا عن استمرار التفاوت في مرتبات العاملين في القطاع العام من ذات التخصصات وتردد الحكومة في مشروع البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب، لافتا الى ان بعض الجهات الحكومية تضيع فرص تحقيق بعض الايرادات عبر ايكال تشغيل بعض اختصاصاتها لشركات خاصة، مطالبا بترشيد المصروفات الخاصة التي بلغت 62 مليون دينار دون تخفيض عن السنوات السابقة مشددا على وجوب الصرف في حدود الائتمان ودون مناقلات عليها وهي مصروفات لا يراقبها المجلس انما يستعرضها الوزير المختص على ديوان المحاسبة الذي اكد عدم امكانية تحقيق رقابة عليها.

وبين: هناك مآخذ على مصروفات جائحة كورونا، كعدم وجود الية ثابتة لتحديد المستلزمات والحاجات من اجل الوصول لافضل الاسعار، مع تدخل جهات كوزارة الدفاع في اعمال وزارة المالية، املا من الحكومة تنفيذ توصيات اللجنة ولو نفذت ستكون خارطة طريق للاصلاح الاقتصادي والمالي، مثنيا على جهود العاملين والجهاز الفني للجنة مطالبا بتقديرهم من قبل رئيس مجلس الامة.

وقال ان المناقشات ميزانيات الجهات الملحقة وعددها 20 جهة حيث قدرت الإيرادات بنحو 172 مليون دينار، فيما قدر حولي إجمالي مصروفاتها بنحو 2.6 مليار دينار، بإجمالي فرق يصل إلى 2.4 مليار دينار، موضحاً ان اللجنة لم تناقش الحسابات الختامية لهذه الجهات. ورفضت في تقريرها ميزانيات سبع جهات وهي هيئة التعليم التطبيقي، وهيئة الزراعة، والبيئة، وهيئة الغذاء، وتشجيع الاستثمار، وهيئة الشراكة، وهيئة لشباب. كما تشمل ميزانية الجهات المستقلة وهي 15 جهة مستقلة وقد انخفضت الإيرادات المتوقعة بـ 5% عما كانت عليه في السنة السابقة لتبلغ نحو 6 مليارات دينار، بينما قدر إجمالي مصروفاتها 5.2 مليارات دينار، وبلغ صافي الربح 1 مليار و 448 مليون دينار.

وزاد: إن تقارير اللجنة نصت على ان الحساب الختامي لخمس جهات مستقلة فقط وهي التي يسمح قانونها بتحويل جزء من أرباحها إلى خزينة الدولة، حيث جاء تقرير خاص بأربعة منها وهي مؤسسة الموانئ وهيئة الصناعة وهيئة الاتصالات وصندوق التنمية العربية، بينما جاء الحساب الختامي لمؤسسة البترول في تقرير منفصل، وسيؤول إلى خزينة الدولة مبلغ 307 ملايين يناير من أرباح الثلاث جهات الأولى، فيما سيؤول إلى مؤسسة الرعاية السكنية نحو 15 مليون دينار من أرباح صندوق التنمية. وأردف بقول: تقارير اللجنة الى ان الحساب الختامي لمؤسسة البترول حيث ستكون الإيرادات في السنة الجديدة 12 مليار دينار وذلك لانخفاض أسعار النفط بنسب متوقعة بسبب جائحة كورونا، وستكون مصروفاتها بنحو 11 مليار دينار، بصافي ربح متوقع 938 مليون دينار. ولخصت التقارير الميزانية العامة للدولة التي تشمل 31 جهة حكومية حيث بلغت إجمالي الإيرادات 7.5 مليارات دينار، بينما بلغت المصروفات 21.5 مليار دينار، بنسبة عجز 14 مليار دينار، وسيغطى العجز من الاحتياطي العام.

آليات عقيمة

وعاب النائب صالح عاشور على آلية اعداد ومناقشات الميزانيات، معتبراً اياها عقيمة ولا تتناسب مع حجم الميزانية. في حين طالب النائب علي الدقباسي بوجوب ادخال العامل الالكتروني في العمل الحكومي وايقاف مشروعات الانشاءات وتأسيس جهات لا داعي لها وقف تضخم من مصروفات القطاع العام، مطالبا باعادة النظر في السياسات المالية للدولة ووقف سياسات التنفيع بايجارات المباني وتعيينات مجالس الادارات وانشاء المباني، مشددا على وجوب دمج الهيئات واستذكار مقولة سمو الامير بان الكويت بعد كورونا مختلفة عما قبلها.

خليل ابل: الدعم يجب ان يذهب للمستحقين الفعليين، وهذا كلام نكرره سنويا والحكومة لا تستجيب، ومسألة الرواتب يجب ان تستمر مسؤولية الدولة في توفير فرص العمل للشباب، وتأخيركم لبعثات الشباب الدارسين قد يكون من اجل التوفير، ومسألة البديل الاستراتيجي لا يرافقها جدية، وقضية البقاء عند الحكومة هي اهم من معالجة المشكلة.

عبدالله الكندري: ليس من المنطق ان نناقش الميزانيات ولا يوجد موظف من وزارة المالية لشرح ما يتطلب شرحه.

الغانم: نحن اخذنا موافقة المجلس لادخال المعنيين من فرق الجهات الحكومية.

عبدالصمد: نحن الان نناقش الميزانيات المستقلة والملحقة وممثلي الجهات متواجدين على مقاعد الضيوف وبأماكن دخولهم متى ما دعت الحاجة.

عبدالله الكندري: الميزانية اليوم بنفس النمط القديم ولم تتغير، داعيا لتعديل حقيقي في مسألة اعداد الميزانية وتجديد الحلول والتصورات، معيبا على اليات وزارة المالية في رقابة المصروفات، داعيا لانتهاج اليات جديدة في تحقيق ايرادات عامة عبر فكرة تحقيق ايرادات من الاراضي الخاصة باملاك الدولة، ومن المعيب الا نحقق ايرادات معتبرة من الاراضي والمنح الممنوحة الجامعات والمدارس الخاصة، مطالبا بتوضيح من وزارة المالية في مسألة حفظ حقوق ومكتسبات الموظفين ودرجاتهم الوظيفية.

عبدالله الرومي: التعذر بعدم اصلاح الميزانية وايجاد ايرادات غير نفطية امر غير مقبول، داعيا لاعادة دمج والغاء هيئات حكومية بلامردود للدولة، كهيئة القرآن التي تؤدي ادوارها من وزارة الاوقاف ووجود 3 جهات للشباب والرياضة تمثل هدراً بالمصروفات.

الرقابة والمساءلة

عمر الطبطبائي: للاسف الملاحظات تتكرر واقصى طموحات من في العمل السياسي كان وجود رئيس حكومة بوسعه الحديث ومواجهة ما يثأر من الرأي العام، لافتا الى ان بعض النواب هم المتسببون بتمادي الحكومة بسبب تراخيهم في الرقابة والمساءلة وسلموا رقابهم للغير، مشيرا الى وجود ضعف بجهات حكومية ادت لضعف تحصيل مستحقاتها لاثراء الخزينة العامة كالتجارة والمالية والميزانيات والجمارك والموانيء فماذا فعلت الحكومة؟.

اسامة الشاهين: حان الوقت لفرض الرقابة البرلمانية المالية مع تحقيق قفزة في مفهوم الرقابة على المصروفات الخاصة والسرية، ولا يكفي مخاطبة مسؤول الجهة او وزيرها لرئيس الديوان، وهذا لا يليق بدولة متقدمة دستوريا والان تثار فيها قضايا الفساد والرشاوى والغسيل. وقال: الجهات الملحقة اصبحت بالهرم المقلوب، ومصروفاتها الرأسمالية التي تجني ايرادات عامة اقل من الجارية، والمباني الكونكريتية لا تحقق اي عوائد مالية عامة مع الاسف. ولفت إلى أن مشروع المزارع الحدودية كان محط انظار شعبيا وللاسف تراجع ولا خطوات عملية ازاءه وله ادوار سياسية امنية اقتصادية غذائية، ولا بد من حسمه. واشار إلى أن هيئة الغذاء والتغذية يجب ان تنشر منشوراتها في الصحف اليومية ووسائل الاعلام الجديد لتصل التوعية للناس كافة عن مضار بعض الاغذية وحثهم على تجنبها.

مبارك الحجرف: نحن امام 20 ميزانية لجهات ملحقة ونلاحظ خفض المصروفات، رافضا اي خفض في مصروفات جهات التعليم العالي والابحاث العلمية الا يطال التخفيض بنود البحث العلمي لتجنب خفض تصنيفات تلك الجهات خاص مع حاجتنا لادوارهم في ظل جائحة كورونا والاوبئة المستقبلية، وهيئة التطبيقي اليوم لا تلقى دعم بالشكل المطلوب لتوفير احتياجات سوق العمل من عمالة الياقات الزرقاء.

وقال: يجب ان تتم مكافأة الجهات المتميزة في اعمال ميزانياتها وحساباتها الختامية، وعدم الاكتفاء بمعاقبة غير الملتزمين.

عبدالوهاب البابطين: الاعدادات والنقاشات تتكرر منذ سنوات، ومؤسف ان تذهب 26 مليار دينار من فوائض الدولة بمصروفات خارج الميزانية العامة كالتأمينات الاجتماعية والخطوط الجوية، فهل نحن امام مؤسسات تمثل عبئاً عاماً ام نحن امام سوء ادارة، مشيدا باقتراحات النواب في وقف الاستقطاعات لاحتياطي الاجيال وترحيل الارباح المحتجزة ومبادلة اصول الصناديق السيادية ووقف الصرف لحسابات العهد وكلها تسعف الدولة لعامين فهل الحكومة ورئيسها مستوعبة لتقديم بديل استراتيجي لمصدر دخل جديد وما هي خطة الحكومة لترشيد الانفاق عبر حل حقيقي في مكان اخر لا بوثيقة اقتصادية عاجزة عن تحقيق 2 مليار دينار.

رياض العدساني: السيولة في الاحتياطي العام التي تحققت هذه السنة ليست الا مؤقتة وهذا امر يجب استدراكه، معيبا على خطوة الحكومة في الخفض العام بمصروفات كل الجهات الحكومية بمقدار 20% وهو امر سيمس حقوق ومكتسبات الموظفين ودرجاتهم الوظيفية وترقياتهم، وهذا الامر الذي دعاني لرفض الميزانية العامة والحساب الختامي، وقرار وزارة المالية عشوائي ويمثل التفاف على دور ووظيفة الحسابات الختامية.

وقال: يجب على الجميع رفض الميزانية فكثير من الحقوق العامة للموظفين ستتأثر، وتقليص الميزانيات ستثمل علاوات الموظفين واعمالهم الممتازة، ويجب ان تأتي الحكومة بدراسات تفصيلية لتخفيض مصروفات كل جهة فالخفض في الاشغال سيكون مختلف عن الاسكان عن المواصلات عن التربية وهكذا، فعد ذلك ليس اجراء محاسبي انما تخبطي ومرفوض، اما الدين العام فيجب الابتعاد عنه كليا.

إدارة الدولة

سعدون حماد: المجلس انتهى فعليا في 3 سبتمبر ويفترض ان دور الانعقاد انتهى وينبغي فضه تحضيرا للانتخابات الواجب تدشينها بداية اكتوبر المقبل، هناك جهات حكومية لا يمكن النقص منها كـ «التربية» و«الصحة» و«الاطفاء» التي تتطلب معدات وطائرات خاصة وكذلك هيئة الزراعة، ويجب اعادة النظر بالامر.

صفاء الهاشم: ادارة الدولة الناجحة تتطلب ارادة وهذه لن تتأتى دون تدبير موارد مالية للصرف، واليوم نحن بعجز 9 مليارات، ولاشك لدي بقدرتنا الائتمانية لكن الشك في قدرة الوزراء على ادارة الميزانية ومصروفاتها، والجهات الملحقة تثبت اننا دولة احادية الدخل معتمدة على النفط، ووزير المالية اليوم غير كفؤ في الادارة المالية، بدليل تشكيل الحكومة لجنتين للتحفيز ولتداعيات «كورونا»، واليوم هناك تراخٍ حكومي تجاه الوافدين في اصلاح التركيبة وتقليص اعدادهم وتحصيل رسوم منهم عن استخدام الطرق والخدمات الاخرى.

محمد الدلال: دورنا الرقابي على الادارة واقتصاد الدولة من اهم الادوار النيابية، فكيف يمكن ونقدم ونعتمد ميزانية وهل المعيار فقط هو خفض المصروفات، وهل الميزانيات المختلفة تم تقييمها على اساس تحقيقها اهداف خطط التنمية وهذا مفقود على ارض الواقع، وهيئة الزراعة هل حققت هدفها بالامن الغذائي فلما تمنح الميزانية فقط يكتفى بالاساسيات، وهيئة الشراكة مبنشرة فلماذا نمنحها الميزانية، ويجب ايقاف الهيئات غير المجدية واعادة الهيكلة للهيئات هي التي تحدث تغييرات جذرية وادارة رشيدة، وخلاف ذلك سنكرر حديثنا السنوي والاضطرار لاقرار الميزانيات من اجل صرف رواتب الناس ولا نصلح الامر.

بدر الملا: اكرر رفضي لجميع الميزانيات والحسابات الختامية لاستمرار مخالفة قانون المراقبين الماليين، ومنعهم من التوقيع على الحسابات الختامية وابداء الرأي مرفوض، لذلك الحسابات الختامية معيبة ولا يجوز منع المراقب بتعميم مخالف لصريح القانون لجهاز المراقبين. وقال: بدعة الاستقلالية المطلقة لبعض روساء الجهات المستقلة وعدم مساءلتهم من الوزراء امر مرفوض، ثم اتساءل كيف نعاني من عجز وجهات حكومية تشتري طائرات خاصة فهذا يناقض اثارات الحكومة للعجز والدين العام، متمنيا من الحكومة تحصيل الودائع والقروض عند بعض الدول.

يوسف الفضالة: رابع سنة لي اشارك في مناقشات الميزانيات، واليوم نحن بظروف اقتصادية استثنائية واجبة المراعاة، ووزير المالية اين حلوله المتعددة للميزانية واشكالاتها؟ وعليه الا يحصر دوره في خفض المصروفات فهذا امر غير سليم، والاوجب ايجاد ادارات مالية للجهات الحكومية بوسعها تعظيم الارباح وهذا بعيدا عن جيب المواطن انما الادارة السليمة لميزانية المرفق الحكومي، داعيا لالغاء ودمج هيئات حكومية والظروف الحالية تحتم تعامل اكثر حكمة.

عبدالصمد (رئيس اللجنة): توقيع المراقبين الماليين اثير سابقا واليوم نؤكده من جديد، وموضوع الطائرتين بـ48 مليون دينارالتي اثيرت في وسائل التواصل، اوكد لكم ان ميزانية 2020/2021 لم يدرج فيها اي عملية من هذا في بند شراء الات وادوات نقل جوي، وحصل سابقا ان مجلس الوزراء اتخذ قرار استبدال طائرتين من الاسطول الاميري وبتسديد متدرج لمدى ميزانيات 2025، انما هذه الميزانية تخلو من شراء طائرتين للاسطول الاميري ونحن في اللجنة نوصي بتأجيل اي صفقة بهذا الشأن عن الميزانية الجديدة وكذلك المقبلة، ونشدد على عدم الصرف من خارج الميزانية من اجل هذه المشتريات الضخمة.

تصويت واحد

الغانم: سنصوت على 20 ميزانية ملحقة بتصويت واحد جامع، ام ان هناك من يطلب استثناء احداها من التصويت الجامعاعتبارا لما لديه من تصويت مختلف.

وطالب عدد من النواب بعزل ميزانيات الشراكة، هيئة القرآن، شؤون القصر، هيئة الزراعة، جامعة الكويت، هيئة الشباب، هيئة الغذاء.

الدمخي: انا ساصوت على كل الميزانيات بالموافقة لكونها مرتبطة برواتب المواطنين خاصة اننا في نهاية عمر المجلس مع تحفظنا على الحسابات الختامية، ومن اللائق ان نترك الامر للمجلس المقبل.

ووافق المجلس بتصويت واحد جامع على ميزانيات وتوصيات وملاحظات اللجنة بشأن 13 من الجهات الملحقة التالية: مجلس الامة، بلدية الكويت، المعلومات المدنية، الاطفاء، الاستثمار، التعليم التطبيقي، هيئة الرياضة، هيئة البيئة، هيئة ذوي الاعاقة، هيئة مكافحة الفساد، هيئة القوى العاملة، هيئة الاستثمار المباشر، الديوان الوطني لحقوق الانسان.

الحضور: 53، موافق: 46، غير موافق: 7

ووافق المجلس على ميزانية جامعة الكويت وتوصيات اللجنة بشأنها.

الحضور: 53

موافق: 45

غير موافق: 8

ووافق المجلس على ميزانية هيئة شؤون القصر وتوصيات اللجنة بشأنها.

الحضور: 53

موافق: 43

غير موافق: 10

ووافق المجلس على ميزانية هيئة الزراعة والثروة السمكية وتوصيات اللجنة بشأنها.

الحضور: 55

موافق: 42

غير موافق: 13

ووافق المجلس على ميزانية هيئة طباعة ونشر القرآن والسنة النبوية والعناية بعلومهما وتوصيات اللجنة بشأنها.

الحضور: 53

موافق: 43

غير موافق: 10

ووافق المجلس على ميزانية هيئة الغذاء والتغذية وتوصيات اللجنة بشأنها.

الحضور: 54

موافق: 42

غير موافق: 12

ووافق المجلس على ميزانية هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوصيات اللجنة بشأنها.

الحضور: 53

موافق: 41

غير موافق: 12

ووافق المجلس على ميزانية الهيئة العامة للشباب وتوصيات اللجنة بشأنها.

الحضور: 54

موافق: 41

غير موافق: 13

الغانم: قبل ان اذهب لاستراحة صلاة الظهر لمدة ربع ساعة، اود ان اشكر رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد ومقررها العدساني واعضاء اللجنة وموظفي اللجنة ومكتبها الفني، ترفع الجلسة للصلاة.

لو خليت خربت

وانتقل المجلس لمناقشة الحساب الختامي لخمس جهات مستقلة فقط وهي التي يسمح قانونها بتحويل جزء من أرباحها إلى خزينة الدولة، حيث جاء تقرير خاص بأربعة منها وهي مؤسسة الموانئ وهيئة الصناعة وهيئة الاتصالات وصندوق التنمية العربية، وتمت الموافقة على الحساب الختامي لتلك الجهات.

وانتقل المجلس للتصويت على ميزانية الجهات المستقلة وهي 15 جهة وهي البنك المركزي والاتصالات وهيئة الصناعة والرعاية السكنية والموانئ والمشروعات الصغيرة وأسواق المال وصندوق التنمية وبنك الأئتمان والتأمينات وبيت الزكاة ووكالة الأنباء ومعهد الأبحاث وهيئة الطرق ووحدة تنظيم التأمين، وتمت الموافقة على ميزانية تلك الجهات.

وانتقل المجلس لمناقشة الحساب الختامي وميزانية مؤسسة البترول.

خليل أبل: هناك الكثير من الموظفين في القطاع النفطي نحترمهم ولو خليت خربت، مصفاة فيتنام في طريقها للخسارة، المورد الوحيد للدولة نستنزفه بشدة في منطق يقول ان علينا أن نستمر بهذه القيادات التي تسبب لنا الخسارة في القطاع النفطي والمشاريع التي صرفنا عليها المليارات طارت بالهوا.

عمر الطبطبائي: كلامي يوجه إلى سمو الرئيس، القطاع النفطي متهالك وليش المشاريع النفطية تأخرت ومبالغها بالمليارات، مشروع بمئة مليون دينار في الكيوسي وصل الآن إلى 300 مليار تم هدرها وملايين صرفت هباء منثورا، اليوم انت صاحب القرار يا سمو الرئيس وانت من تقود الحكومة ويجب أن مفيد أبناء الكويت الناس بلشوا يفقدون الثقة فيك.

بدر الملا: تقرير لجنة التحقيق أوصى بالحالة للنيابة والايقاف عن العمل بشأن التجاوزات في القطاع النفطي وهذا لم يحدث،والقيادات للحين في مكانها لأن ظهرها مشدود، ليش غامتين التقرير.

مبارك الحجرف: الوقود البيئي ومصفاة الزور والدقم كلها مشاريع متأخرة بل وبعضها لم يتم ذكره، شركة الاستكشافات البترولية خسرانة وتأخذ دعماً من الدولة ما ادري شنبي فيها.

الحميدي السبيعي: ستة قيادات نفطية طالبنا بايقافهم عن العمل ولم يحدث ذلك، شنو المشكلة، هذا المجلس الأعلى للقضاء أوقف قضاة ولم تحدث ضجة، وهذا لا يعيبهم، كنا متعاونين وكلنا لجنة تحقيق ولم نذهب للاستجواب، نحن لا نقبل أن نظلم احد.

صالح عاشور: هناك مخالفات جسيمة في القطاع النفطي حملت المال العام الملايين من الدنانير، هل تعلمون أن كلفة إنتاج برميل النفط ارتفعت من 5 دولارات إلى 12 ونصف دولار وهذا يدل على اختلال كبير.

عبدالله الكندري: مشروع مصفاة فيتنام لا يوجد فيه اي موظف كويتي والمشروع خسران والفيتناميون يوظفون عيالهم بفلوسنا وعيالنا مولاقي شغل: إذا بقينا على هالحال ولم نجد مصدر دخل آخر فإنه بعد 15 سنة لن يكون هناك صندوق للأجيال القادمة، وما بناه الأجداد منذ القدم نحن هدمناه بفترة بسيطة.

وتمت الموافقة على الحساب الختامي وميزانية مؤسسة البترول. ووافق المجلس على توصية لإيجاد بدائل عن التمويل الربوي في مؤسسة البترول إلى بدائل وفق الشريعة الإسلامية، على أن يقدم التقرير خلال ستة أشهر.

وتم رفع الجلسة.

