النقد الذاتي المشبوه

وطن النهار

لقد كتب الكثيرون عن أهمية التجديد الحضاري كمكون أساسي من مكونات المشروع النهضوي العروبي المعني بوحدة واستقلال الأمة العربية وديموقراطية وتنمية مجتمعاتها، لكن جرى التركيز على ضرورة القيام بمراجعة تحليلية نقدية تجاوزية للتاريخ العربي القديم وللتراث العربي المليء بالاشكالات الفكرية والسلوكية، وذلك كمدخل لعملية التجديد تلك، وهذا بالطبع أمر ضروري للغاية، غير أن هناك حاجة مماثلة، وبالتوازي مع تلك الجهود، لاجراء مراجعات تحليلية نقدية تجاوزية شاملة لكل ما مر على المجتمعات العربية من أفكار وايديولوجيات وتنظيمات وممارسات سياسية اثناء تاريخها المعاصر، وبالذات ابان الثمانية عقود الماضية.

أهمية القيام بذلك بصورة عقلانية موضوعية علمية، ومن خلال بحوث ميدانية كلما أمكن، يفرضها ما نراه أمامنا من محاولات مشبوهة، أو مليئة بالجهالة وقصر النظر، للقيام بعملية نقد ذاتي لمسيرة الحركات القومية العروبية، وبالطبع لا اشكالية مع ذلك النقد الذاتي لو لم يتعمد بعض القائمين به، بقصد وخبث، تحميل الفكر العربي الوحدوي المسؤولية عن كل الأخطاء والانحرافات التي ارتكبها بعض المنادين بذلك الفكر، من افراد وأحزاب على الأخص.

وبالطبع فإن هدف هؤلاء الخفي ليس ابراز الأخطاء في الممارسات الماضية من أجل عدم تكرارها في المستقبل، وانما هدفهم هو اقناع الشعب العربي، وعلى الأخص شبابه وشاباته، بالتخلي عن الفكر القومي الوحدوي، وبالذات عن الضرورة الوجودية العاجلة لقيام نوع من الوحدة فيما بين شعوب هذه الأمة وفيما بين أقطار هذا الوطن العربي الكبير.

ولا يهم عند هؤلاء الدلائل الكثيرة على فشل الدولة الوطنية أو القطرية العربية في مجالات الأمن والاستقلال الوطني والتنمية الاقتصادية والسياسية والعلمية والتكنولوجية، ولا فشلها حتى في المحافظة على كيانها من التمزق وعلى مجتمعها من الصراعات العرقية والمذهبية والمناطقية.

هؤلاء، وبالتناغم التام مع الرغبة الاستعمارية – الصهيونية، منذ مشروع سايكس – بيكو التجزيئي ومشروع قيام الكيان الصهيوني في فلسطين لفصل المشرق العربي عن مغربه، في تفتيت هذه الأمة ومنع قيام أي وحدة فيما بين أي أجزاء من كيانها.

من هنا الأهمية النضالية المفصلية لوجود مراكز دراسات وأبحاث عربية جادة رصينة ومفكرين قوميين عقلانيين موضوعيين لكي يقوموا بمهمة النقد الذاتي المطلوب، ولكن دون أن يكون ذلك على حساب وجود الهوية العروبية الجامعة ومشاعر الانتماء العروبي التي بناها التاريخ العربي المشترك وغذتها ملاحم النضالات التعاضدية ضد الاستعمار والصهيونية طيلة القرن الماضي، بل والى يومنا هذا، وأبقت جذوتها اللغة الواحدة والتراث المشترك والجغرافيا الواحدة والمصالح الكثيرة المترابطة. ما يهمنا هو الوصول الى النتيجة التي تبين أن الفكر القومي والثقافة العروبية لا ينحصران في حزب أو حركة أو أشخاص، وأن الدولة الوطنية لا تحتاج أن تخوض حربا استئصالية مع الطموح والعمل الوحدوي العربي، وأن الممارسات الدكتاتورية السابقة في هذا القطر العربي أو ذاك باسم القومية العربية لا تنفي على الاطلاق الضرورة القصوى لأن تكون الديموقراطية ليست محل مساومة أو تهميش في المشروع الوحدوي العربي المستقبلي، وأن نوع التوحد العربي يمكن أن يكون مرنا ويتعلم من تجارب الآخرين من مثل الاتحاد الماليزي أو الوحدة الاقتصادية الأوروبية، وأن نوع ومدى التوحد العربي النهائي تقره الشعوب بوسائل ديموقراطية سلمية تعاضدية.

قائمة المراجعة طويلة، وحتى معقدة، ولكن المهم هو وجود جهود تراكمية عربية نظيفة المقاصد والنوايا للقيام بهذه العملية لسد الأبواب أمام الانتهازيين وخدم الاستخبارات الأجنبية الذين ينتهزون فرصة الضعف والانهاك والتمزق الحالي لكي يقوموا بتدمير الفكر القومي العروبي الوحدوي بعد أن نجحوا مع الأسف، بصور كبيرة، وعبر مراحل متعددة، في ازاحة قادة ومؤسسات المشروع القومي عن الكثير من ساحات العمل السياسي والاعلامي العربي.

