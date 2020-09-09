المشروع العربي

وطن النهار

في محافل عربية كثيرة، وعلى المدى من زمن، والموقع من مكان، تحدث المفكرون نعيا، أو ألما، أو تفكرا، فيما يمكن أن نطلق عليه بالمشروع العربي. صحيح أن ما بين الأمة ما هو أكثر من مجرد مشروع، وصحيح أن التاريخ واللغة والجغرافيا وعوامل التعرية تثبت الثوابت وتؤكد عليها وترمم الآيل منها، لكن الصحيح أيضا أن الالتفاف العربي الحميم حول قضية محورية هو الذي داهمته الطواحين، وعاندته الهزائم، وأضعفه غياب الارادة الجمعية للأمة.

من هنا اختفى من الطابور النوعي للنظام الاقليمي القائم ما كان يسمى بالمشروع القومي العربي، قضيته المحورية هي تحرير فلسطين، وفروعه وروافده هو التعاون الاقتصادي المشترك واتفاقيات الدفاع العربي «المهيضة» وانسحابات القوى الفاعلة من تجمعات تجزئة أشبه بحلف نوري السعيد المسمى بـ«حلف بغداد»، وتلك التي تعبر عن فتات تجمعات أخرى باستثناء مجلس التعاون الخليجي الذي مازال يعاني تجربة شديدة الميراث مع شعوب تطلعت وحكومات حاولت، وقيادات آمنت.

بعد أن سكتت مدافع المشروع القومي العربي الأول في مطلع الخمسينيات والستينيات والذي ارتبط بقضايا التحرر الوطني وطرد المستعمر والالتفاف حول قضية «أم» هي قيام الدولة الفلسطينية، بدأ السكون المهيمن يفرز ما هو أكثر قسوة على شعب، والصمت الملفوف باللاحياة لا ينبئ بعاصفة مفتونة بتغيير، أو باعصار يمكن أن يقف في وجه مشروعات وافدة قد نطلق عليها مجازا بـ«سايكس بيكو 2»، أو تلك التي استعارت من ضعف القطر بعد وهن الأمة، ومن تجزئة المجزأ بعد انفراط المسبحة، وتعميق الفجوات بعد أن تم تسطيح العقل العربي واعادة تعبئته بخزعبلات طائفية وعرقية وفئوية، وبعد أن تم تقسيم المقسم الى فتات دول، وشظايا شعوب، وعناصر غير قابلة للالتحام من جديد.

من هنا قفز الى النسيج المخلخل ثلاثة مشاريع اخترقت الحدود وعششت في الصميم من قناعاتنا، وبلغت من السيل زباه عندما سيطر افتعال الأزمات على دول مؤثرة «العراق وسورية واليمن وليبيا ولبنان»، وبدأت كل دولة في العيش تحت مظلة التبعية القادمة من المشاريع المارقة الثلاثة «ايراني فارسي، تركي عثماني، واسرائيلي صهيوني»، وبدا الوطن العربي من «محيطه الهادر الى خليجه الثائر» كأنه بحيرة راكدة لا توجد بها حياة، أو كأن هذا الوطن المترامي جغرافيا والمؤثر تاريخيا كمن لا وجود له، بدءا بالدولة القطرية وانتهاء بالحالة الأممية الفاشلة، بدءا بالمراكز والمنطلقات، وانتهاء بالأطراف والمحاجر والمنحنيات.

كل يغني على أقل من ليلاه، وكل يفرض طوقا محاصرا من اعتبارات المشاريع الاقليمية الثلاثة غير العربية والوافدة من أطراف الأطراف، أو من مركز القلب المريض.

صالت المشاريع الثلاثة وجالت كيفما يحلو لها وسط غياب مشروع عربي يستطيع القيام بالمهمة التاريخية الملقاة على عاتقه، مشروع ليس بالضرورة أن تكون نواته تجارب فشلت، وليس من الأهمية بما كان أن تكون صيغة الجامعة العربية بوضعها الراهن هي الدستور الحاكم لتحرك عربي جديد في مواجهة المشاريع الثلاثة الوافدة، انما بأن تكون لدى الأقطار العربية جميعها من دون تفرقة أو استثناء قناعة المواجهة لتلك المشاريع، ومنعة المقاومة لآثارها الجانبية التي تملكت من مناطق الاحتكاك الشرسة مع قوميات أخرى أكثر حساسية نتيجة التصاقها بدول ذات أبعاد تنويرية وقدرات اقتصادية وعوامل سياسية وأدوار محركة.

العراق مثلا الذي يحتك بثلاث قوميات على الحدود احداها من بني جلدتنا «القومية العربية» وقوميتين في منتهى الشراسة والعدوانية «الفارسية» شرقا و«التركية» شمالا، رغم الجغرافيا وآثارها، ورغم التاريخ وأحزانه، الا أن الفرصة لم تمت، والمواجهة لم يخفت صوتها، واعادة التجميع العربي لخندقه المكين لم ترتد توابعه. مازال في الوقت بقية، وفي الكيانات المتشرذمة قدرة مضافة الى وهنها الراهن المهيمن، والى الدول غير الراغبة مزيد من التفكير في اعادة حساباتها والكف عن النظر داخل محيطها القطري الضيق.

المطلوب مشروع عربي في مواجهة المشاريع الاقليمية الوافدة الثلاثة، مشروع عربي يقوم على:

أولا: الايمان المطلق بأن استراتيجية الحد الأدنى لأي تجمع عربي لابد أن تعتمد على ثوابت الأمة، على مصالحها المتبادلة، وعلى قناعاتها بأنه لا يحك جلدك مثل ظفرك، وأن الدولة الوطنية الصحيحة هي النواة لتجمع عربي أكثر بأسا ولمشروع حيوي أكثر قدرة على مواجهة المشاريع المحدقة بأمتنا وشعوبنا وما خفي هو أعظم.

ثانيا: أن تعود القوة لهيمنة الدولة القطرية ونبذ الفرقة والانقسام داخل حدودها، ومواجهة كل أشكال التقسيم على أساس عرقي أو طائفي أو مناطقي أو فئوي.

ثالثا: الايمان التام بأن التكتل العربي القادم لابد أن تنطلق هويته من ارادة قومية لقيادات عربية مؤمنة بوحدة شعبها، وثوابت أمتها والمخاطر المحدقة.

رابعا: أن نكف عن المزايدات والمناكفات وأن نلتف جميعا حول هدف واحد تكون قضايانا المصيرية هي صنوانه وتلك التي تقوي من كياناتنا بمثابة المشروع الموازي.

خامسا: أن نبدأ باعادة الأمور الى نصابها الصحيح في الدول التي أصابتها «طرطشة» التربص والمؤامرات من المشاريع الاقليمية الثلاثة الأخرى «ايرانية وتركية واسرائيلية».

سادسا: أن تنخرط هذه الدول المصابة بأمراض التعدي الفارسي أو التطاول العثماني أو الطمع الصهيوني في قضايا أمتها، وألا تترك فريسة لاخطبوط العدوان من ايران أو تركيا أو اسرائيل.

أخيرا: أن يكون التعاون العلمي والأكاديمي والاقتصادي بين الدول العربية هو مفتاح الفرج لأمة أكثر قوة من ذي قبل، وأقل احتداما وانغلاقا مما هي عليه، وأعمق انفتاحا على بعضها البعض.

