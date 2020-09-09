تسريبات الصندوق الماليزي ما بين السرية والعلانية

وطن النهار

لا تزال تداعيات قضية الصندوق الماليزي بمختلف تفرعاتها تلقي بظلالها على المشهد السياسي في الكويت سواء لجهة القضية بذاتها أو لجهة التسريبات الأمنية الأخيرة المرتبطة بالقضية، لكن المثير هو الضجة الكبيرة التي رافقت التسريبات، وهل فعلا ترقى تلك التسريبات الى مستوى السرية؟ وما هي معايير سرية التحقيق؟ وما هي المعلومات التي من شأنها ان تؤثر على سير التحقيق؟ وما مدى اعتبار فعل التسريبات جريمة خيانة عظمى وقضية أمن قومي بالغة الحساسية والخطورة؟

الغالبية في المجتمع الكويتي تابعت تسريبات جهاز أمن الدولة على مواقع التواصل الاجتماعي، فتفاوتت ردود الأفعال على ذلك، لكن السؤال الأبرز.. هل الكشف عن تلك التحقيقات يمثل جريمة، خصوصا في ظل اتجاه المشرع الجنائي المقارن الى علانية التحقيق الابتدائي وفي هذا الشأن نص القانون الانكليزي في المادة (6) من قانون القضاء الجنائي لعام 1967 على علانية التحقيق وألزم به قاضي التحقيق، كما ان التشريع الأميركي هو من التشريعات التي لم تقصر العلانية على الخصوم وانما امتدت الى الجمهور. حيث إن المقصود بالعلانية المطلقة في التحقيق الابتدائي ألا تقتصر على مجرد حضور الجمهور اجراءات التحقيق فضلا عن حضور الخصوم وانما تمتد بالنشر لهذه الاجـراءات بواسطة الصحف والاذاعة، حيث ان القوانين عندما تسمح للجمهور حضور اجراءات التحقيق فأنه يفهم من ذلك ان النشر في الصحف والاذاعة جائز كذلك باعتبار النشر وسيلة لتحقق العلانية في التحقيق الابتدائي. ففي الولايات المتحدة الأميركية توجد قنوات تلفزيونية ومحطات اذاعية متخصصة فقط في نقل أطوار التحقيق، كما تجدر الاشارة الى أن اقسام الشرطة في دولة جورجيا قد حولت واجهات المخافر والمكاتب الى زجاج حتى يستطيع المارون رؤية ما يجري بالداخل من تحقيقات، وذلك من أجل تصحيح صورة الشرطة التي كانت لها سمعة سيئة اثناء الحكم الشيوعي.

في حين يتجه غالبية الشراح والفقهاء القانونيون الى جواز ان يجري التحقيق الابتـدائي علانية بالنسبة للجمهور. كما ان اجراءات التحقيق الابتدائي قد تصل الى علم الجمهور لمقتضيات مصلحة التحقيق أحيانا او المصلحة العامة في أحيان أخرى . فبالنسبة لمصلحة التحقيق فان تحقيق هذه المصلحة قد تقتضي اذاعة بيانات عن المتهم وذلك تسهيلا للقبض عليه أو اذاعة بيانات عن المواد المسروقة تسهيلا للعثور عليها، فضلا عن ان المحقق قد يكون بحاجة الى مساعدة الجمهور من أجل الادلاء له بمعلومات تفيد التحقيق، ولكن يجب الاشارة الى ان العلانية التي تقتضيها مصلحة التحقيق يجب ان تكون في الحدود الضيقة التي يستلزمها تحقيق هذه المصلحة. اما بالنسبة للمصلحة العامة والتي تتحقق من خلال اعلام الجمهور بمجريات التحقيق الابتدائي في المواضيع المهمة التي تمس أمنه وطمأنينته، فان هذه المصلحة أحيانا تقتضي العلانية في اجراءات التحقيق لكي يكون الرأي العام على علم بما تقوم به السلطة التحقيقية فلا يسيء فهمها، كما ان المصلحة العامة تقتضي اعلام الجمهور بالاجراءات الصحيحة المتخذة من قبل سلطة التحقيق في حالة ما اذا انتشرت اشاعات غرضها تشويه الاجراءات الصحيحة في أذهان الناس. كما ان بعض اجراءات التحقيق ما تقتضي طبيعتها ان تتم علانية مثل اجراءات التفتيش والقبض والمعاينة ومباشرة التجارب الفنية، حيث ان هذه الاجراءات قد تصبح معلومة لعدد كبير من الناس، ولكن الالتزام بالمحافظة على سرية هذه الاجراءات بالنسبة للجمهور يبقى قائما لكي لا تصل أخبار التحقيق الى غير الأشخاص الذين اقتضت الضرورة او الظروف معرفتهم بهذه الأخبار. وحتى القوانين التي نصت على السرية المطلقة كقاعدة في التحقيق الابتدائي، فانها جاءت بنصوص أخرى قررت فيها العديد من مظاهر العلانية النسبية ما يوحي لنا ان كل القوانين لا تستطيع ان تستغني عن العلانية النسبية في التحقيق الابتدائي باعتبارها ضمانة من ضمانات المتهم ولو انها لا ترقى الى مرتبة العلانية المطلقة كونها تعد ضمانة حقيقية للمتهم في هذه المرحلة.

وبناء على ما سبق يبقى السؤال المطروح الى اي مدى تنطوي صفة السرية على تسريبات أمن الدولة في ظل الانفتاح التشريعي الى العلانية؟

والله من وراء القصد،،،

