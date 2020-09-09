16 إجراءً حكومياً للتشجيع على العمل في «الخاص»

مال وأعمال

16 اجراء تقوم به الجهات الحكومية لتشجيع الكويتيين للعمل في القطاع الخاص، هذا ما كشف عنه مصدر حكومي موثوق لـ «النهار» لافتاً ان من بين ابرز تلك الاجراءات: دراسة المشاكل الموجودة في سوق العمل، مراجعة الخطط التدريبية، المشاركة في وضع خطط استراتيجية لتطوير العمل، التواصل مع شركات القطاع الخاص للتعرف على الفرص الوظيفية المتاحة للعمالة الوطنية والمهارات المطلوبة لشغل هذه الوظائف.

وأضافت ان من بين الاجراءات الأخرى: تسجيل الفرص الوظيفية، تعزيز العلاقات مع شركات القطاع الخاص، المتابعة مع الشركات للتأكد من التعيين على الفرص المتاحة.

ولفتت المصادر الى ان التوجه الحكومي لتشجيع الكويتيين للعمل في القطاع الخاص، يعود الى الضغط الكبير لبندي الرواتب والدعوم في ميزانية الدولة والتي تلتهم قرابة 70 في المئة من النفقات في كل سنة مالية.

وتساءلت المصادر: هل يعقل توظيف 73 ألف فقط من العمالة الوطنية في القطاع الخاص، مقابل 1.6 مليون لغير الكويتيين في وقت تعاني فيه ميزانية الكويت من خطر تدبير رواتب وأجور الموظفين.

واستدركت بالقول ان من بين الاجراءات التي تستهدف الحكومة تنفيذها في المرحلة المقبلة، ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل والتأكد من وضع الكفاءات في وضعها الصحيح وتقليص فجوة المزايا بين العاملين في القطاع الحكومي والخاص ومنح ميزات تفضيلية اكثر للراغبين في العمل بالقطاع الخاص.

وقالت ان التدريب والتطوير من بين الأمور التي تستهدف الجهات الحكومية توفيرها للباحثين عن عمل، لتأهيلهم للعمل في الشركات والبنوك المحلية الراغبة في توظيف العمالة الوطنية.

ومن بين الآليات التي تستهدف الحكومة تنفيذها: رفع نسبة تعيين العمالة الوطنية بالقطاع الخاص عن طريق مشاريع التعاون المشتركة والعقود الارشادية بالتعاون مع القطاع الخاص ومنها: بيت التمويل والبنك التجاري والوطني والأهلي المتحد وبنك الخليج وبنك بوبيان وشركة زين للاتصالات.

وقالت المصادر ان التوجه نحو زيادة العمالة الوطنية في القطاع الخاص يتسق واستراتجية «كويت جديدة 2035» التي تركز على تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وزيادة اسهامه في خلق المزيد من الفرص الوظيفية امام الخريجين والذين من المتوقع بلوغ عددهم 340 ألفاً في عام 2035.

واختتمت المصادر بالقول ان تنويع مصادر الدخل وتنفيذ الاصلاحات المالية والاقتصادية، وبما لا يمس جيوب المواطنين، اولوية قصوى على الحكومة الاسراع في تطبيقها للخروج من الاعتماد المفرط على النفط في التنمية.

