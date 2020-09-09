«التجارة»: 12.1 مليون دينار دعم المواد التموينية

مال وأعمال

قالت وزارة التجارة والصناعة ان قيمة الانفاق على دعم المواد التموينية والانشائية في شهر اغسطس الماضي بلغت 12?1 مليون دينار (نحو 39 مليون دولار).

وأضافت الوزارة ان اجمالي ما تم انفاقه على دعم المواد الغذائية شاملا المواد الأساسية والحليب ومغذيات الأطفال بلغ 8?9 ملايين دينار (نحو 29 مليون دولار) مشيرة الى انها اكثر المواد المدعومة كلفة خلال الفترة المشمولة بالاحصائية.

وأفادت بأن ما تم انفاقه على دعم مواد الحليب ومغذيات الأطفال بأنواعها المختلفة بلغت نحو 483 ألف دينار (نحو 1?5 مليون دولار) انفقت على 18 صنفا من تلك المواد في حين بلغ دعم المواد الانشائية 3?2 ملايين دينار (نحو 10?4 ملايين دولار).

وذكرت اعداد المسجلين في كشوف ادارة التموين وفق آخر احصائية لها بلغوا 2?1 مليون فرد من مستفيدي البطاقة التموينية في حين بلغت عدد البطاقات التموينية التي اصدرتها الوزارة لهم نحو 241 ألف بطاقة.

